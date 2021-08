Waarom zou ‘een aantal mensen’ enkelvoud zijn?

Al sinds ik stukjes over taal schrijf (en dat is al heel lang, want daar ben ik begin jaren negentig mee begonnen) krijg ik regelmatig brieven of mails van lezers (of mensen die alleen maar gehoord hebben dat ik over taal schrijf) die een opmerking maken over het getal van woordgroepen met ‘een aantal’. Soms heb ik zelf iets geschreven als ‘een aantal lezers merkten iets op’, vaak ook een journalist of columnist, en het komt ook voor dat mensen gewoon hun hart willen luchten omdat ­deze ‘taalfout’ ‘de laatste tijd hand over hand toeneemt’.

Het is ook al zo lang als ik me kan herinneren dat ik de critici ­verzeker dat het meervoud bij ‘een aantal’ grammaticaal onberispelijk is, onder verwijzing naar de officiële Taalunie-adviezen. Maar mensen blijven de hardnekkige indruk houden dat de huidige taalregels een knieval zijn voor een veel voorkomende taalfout.

De officiële taaladviezen zijn ­inderdaad een knieval, maar eerder voor de critici. In feite is in de meeste gevallen het meervoud veel beter, en heeft het ook al oude papieren. De adviezen zeggen enigszins braafjes dat bij ‘een aantal mensen’ het enkelvoud eigenlijk uitdrukt dat je het aantal als een groep ziet, maar dat je het eventueel gerust als een meervoud kunt zien als alle mensen afzonderlijk bedoeld zijn.

Geef mij één geldig argument

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, en het resultaat is dan ook dat wie het normale meervoud gebruikt zich moet verantwoorden, terwijl de gebruiker van het enkelvoud sowieso vrijuit gaat. Dat is natuurlijk niet zoals het hoort.

Daarom wil ik graag in de komende afleveringen de rollen eens omdraaien. Wie kan mij nu eens één geldig argument geven waarom ‘een aantal mensen’ enkelvoud zou zijn? Graag met een bewijs in de vorm van een voorbeeld waarin het meervoud ondenkbaar is. Een aantal daarvan zullen morgen al weerlegd worden.