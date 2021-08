Waarom zeggen we de hof, maar het Binnenhof?, vraagt een lezeres. Het klopt dat Binnenhof is samengesteld met hof, maar de veronderstelling dat hof zelf altijd een de-woord is, is niet juist.

Hof – een Germaans erfwoord dat mogelijk verwant is met heuvel (als geschikte locatie voor een gebouw) of met hoeve (boerderij) – is een de-woord als er een tuin mee wordt bedoeld. Ook samenstellingen als hoenderhof en kruidenhof zijn de-woorden.

Verwijst hof naar het erf rond een huis, een omsloten (binnen)plaats, de verblijfplaats (en hofhouding) van een vorst, of een rechterlijk college, dan is ’t een het-woord. Althans meestal, want er zijn regionale verschillen. Zo wordt met ‘de hof’ op het platteland niet alleen de tuin bedoeld, maar ook weleens het erf (en zelfs de oprit van een woning), zoals in: ‘Moet je je auto op straat parkeren of kun je hem op de hof zetten?’ En ook de (al dan niet beplante) binnenplaats van een begijnhofje heb ik weleens de hof horen noemen.

Zowel een de- als het-woord

Volgens Van Dale is binnenhof (met een kleine letter) zowel een de- als het-woord als er een ‘bin­nen­plaats van een burcht, be­stuurs­ge­bouw of aan­zien­lij­ke wo­ning’ mee wordt bedoeld. In die betekenis is binnenhof gevormd met hof in de betekenis ruimte tussen gebouwen of delen van een gebouw en daarbij verwacht je ‘het’. Dat zo’n binnenplaats als tuin kan dienen, verklaart wellicht dat er soms sprake is van de binnenhof.

Wordt Binnenhof met een hoofdletter gespeld, dan wordt per definitie het bestuurlijk centrum van ons land bedoeld. Bij het woorddeel ‘hof’ denken we in dat geval niet aan een tuin e.d., maar aan de historische verblijfplaats van de graven van Holland: het Hof van Holland. Omdat hof in die betekenis (verblijfplaats van een vorst) sinds mensenheugenis een het-woord is, combineren we Binnenhof altijd met het.