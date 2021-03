Waarom zat alleen Hoekstra tussen de ‘recensenten’ van het verkiezingsdebat?

Apart. Na afloop van het RTL-debat zondag schoof tegen middernacht alleen lijsttrekker Wopke Hoekstra aan bij Jinek, voor de napraat. “Dapper, dat u uw aanwezigheid al toezegde zonder te weten hoe het debat zou gaan”, complimenteerde Jinek de CDA-voorman. Of de redactie de andere lijsttrekkers ook had uitgenodigd, werd niet verteld. Hoekstra nutte zijn kans in ieder geval ten volle uit en profileerde zich een stuk ontspannener dan tijdens het debat.

Want daarin viel op hoe Hoekstra zich als enige rechtstreeks tot de camera wendde bij het geven van zijn reactie op de geponeerde stellingen. Dacht hij dat de andere vijf dat ook deden? Het oogde wat gespannen. Bij Jinek legde Hoekstra uit dat het ook niet eenvoudig was geweest zich te focussen: Jesse Klaver stond in zijn gezichtsveld de hele tijd nee te schudden.

En zo ging het napraten veel over de poppetjes en weinig over de inhoud. Aan tafel zaten Jort Kelder, Wouter de Winther (De Telegraaf) en debatteerdeskundige Roderik van Grieken. Hoekstra noemde ze de ‘recensenten’ en liet het graag aan hen om zijn eigen optreden en dat van zijn collega’s te becommentariëren. Waar hij al iets zei over de andere lijsttrekkers, was dat positief. Wilders is een gewiekste debater, Marijnissen deed het heel goed, Kaag idem dito. Ook had Hoekstra een en al waardering voor collega Rutte.

Aan Rutte ontworstelen

Jinek moest zich in bochten wringen om Hoekstra tot een wat spannender uitspraak te verleiden. “Wat gaat er wezenlijk veranderen met u als premier?”, wilde ze weten. Er kwam weinig uit. Dus scherpte Jort Kelder de vraag aan: “Zou een familieman als u een andere premier zijn dan iemand die alleen op een flatje woont?” Tevergeefs, Hoekstra bleef de galantheid zelve en complimenteerde vrijgezel Rutte met hoe hij zich ‘altijd heel erg verdiept in de samenleving’.

Jinek trok zich bijna de haren uit haar hoofd van frustratie: “Dit is allemaal zo aardig! Je moet je toch aan Rutte ontworstelen om de verkiezingen te winnen?” Hoekstra liet zich niets aanpraten. Gaf wel toe dat hij blij was dat het debat achter de rug was. “Normaal zou ik zeggen, ik heb zin om de stad in te gaan.”

RTL wordt terecht geroemd omdat het tijdens het debat de politieke kopstukken liet bevragen door gewone mensen. Zo moest Kaag oppassen niet te worden ondergeschoffeld door een boze boer en stond Hoekstra tegenover een horeca-echtpaar dat op de fles dreigt te gaan. Het maakte de actuele thema’s een stuk minder abstract.

Ambtenaren

Misschien daarom een idee om de volgende keer ook een aantal uitvoerend ambtenaren aan het woord te laten. Want het grote onderwerp dat zondag niet aan bod kwam is de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van onze regelgeving. Hoe kan het dat we zoveel klachten horen over onder meer de schadeafwikkeling in Groningen, de toeslagenaffaire, de organisatie van de zorg?

Ook in aflevering 1 van De Vuilnisman – over de verwerking van ons huisvuil – zat een kandidaat voor zo’n gesprek, Quirine Diesbergen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Zij vertelde dat niemand een totaalplaatje heeft waar in ons land welk type bodemas onder de wegen wordt gestopt. En hoeveel vervuilende zware metalen daar inzitten. “Niemand is eindverantwoordelijk.”

Geen tekort aan thema’s voor grondige debatten in ons land.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.