Waarom we na 70 jaar nog altijd van Donald Duck houden: ‘Hij is een beetje sukkelig, zoals de gemiddelde Nederlandse man’

Het vrolijkste weekblad bestaat zeventig jaar. Een expositie toont alles over de totstandkoming van de strip over Donald Duck.

Walt Disney, het Amerikaanse bedrijf achter Donald Duck, had het in Nederland slim aangepakt. Het allereerste nummer van het stripblad in 1952, uitgegeven door tijdschrift Margriet, werd bij elk gezin afgeleverd. Anno 2022 is Donald Duck nog steeds een blad dat overgaat van generatie op generatie.

Ook heeft het blad veel andere stripbladen, zoals Robbedoes, Sjors, Kuifje en Pep overleefd. Het heeft nu een oplage van ongeveer 200.000 en bereikt in totaal 2 miljoen lezers. Net als de Scandinavische landen houdt Nederland van Donald Duck zoals de Amerikanen van Mickey Mouse houden. Aan de samensteller van de expositie in Groningen Jan-Willem de Vries (47) de vraag hoe dat komt.

“Wij zijn dol op Donalds opvliegende karakter, en vinden het leuk dat hij een antiheld is. Het zit hem niet altijd mee, hij is een beetje sukkelig. Misschien ja, dat-ie een beetje lijkt op de gemiddelde Nederlandse man. Amerikanen zijn juist dol op Mickey Mouse, die staat wat optimistischer in het leven. Wij vinden dat, denk ik, wat nepper.”

Het allereerste exemplaar van de Donald Duck in Nederland Beeld Disney

Wat krijgen we te zien op de expositie?

“Het hele maakproces van de strip. Dat begint met het scenario, het idee voor een verhaal. Dat komt terecht bij de tekenaar, die gaat bedenken welke tekeningen daarbij passen. Vaak gebeurt dat tekenen trouwens nog met de hand. Dan komt de strip terecht bij de inkleurder, en tot slot maakt iemand de tekstballonnetjes erbij.”

Leest u de Donald Duck nog?

“Nee, veel mannen van mijn leeftijd wel, maar ik niet. Mijn dochter van 13 is een fan. Die leest geen boeken. Maar ik ben net als veel ouders blij dat ze Donald Ducks leest, beter iets dan niets.”

Donald en zijn neefjes bij het Forum in Groningen. Beeld Disney

Grappig, vroeger verboden ouders het vaak.

“Dat klopt, toen werd het lezen van strips zelfs schadelijk geacht. Strips maakten van kinderen luie lezers. Inmiddels weten we wel beter.”

Is de Donald Duck inmiddels een beetje divers?

“Ik weet dat Disney als concern probeert inclusief te zijn, maar met eenden is dat best lastig, een eend van kleur heb ik nog niet ontdekt. Er figureerde drie jaar geleden wel een lesbisch eendenstelletje in een strip. En eerder reed er al een vriendje van Kwik, Kwek en Kwak rond in een rolstoel. Oh trouwens, Disney heeft wel stelling genomen tegen racisme. Broer Konijn bleek een kwalijke rol te spelen in de film Song of the South uit 1946. Die is inmiddels op een zijspoor gezet.”

De expositie Donald Duck van strip-, animatie- en gamemuseum Storyworld is van 3 juni t/m 30 oktober te zien in het Forum in Groningen. Info: storyworld.nl

Lees ook:

Sanoma verkoopt Donald Duck, Libelle en Nu.nl aan DPG

DPG Media, moederbedrijf van onder meer Trouw, groeit steeds groter. Dat moet ook om op te kunnen boksen tegen Google en Facebook. Maar tegen welke prijs?