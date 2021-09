Waarom u het gehoopt hebt dat het nooit zou gebeuren

Op een vergeeld papiertje lees ik de volgende zin, die ik ooit inderhaast genoteerd heb: ‘Wat vele Sovjetburgers in hun hart gevreesd hebben, maar gehoopt hebben dat ’t nooit zou ­gebeuren, is nu toch gebeurd’. Dat is een interessant gebruik van het woordje ‘’t’ in ‘dat ’t nooit zou gebeuren’. Dat zou eigenlijk weg moeten. Waarom?

Het eerste stuk van de zin (van ‘Wat’ tot en met ‘gebeuren’) bevat een nevenschikking. Op het eerste gezicht zou je zeggen met een samentrekking erin, maar invulling van de samengetrokken delen levert een andere betekenis op: ‘Wat vele Sovjetburgers in hun hart gevreesd hebben, maar wat vele ­Sovjetburgers gehoopt hebben dat nooit zou gebeuren’ is niet de juiste betekenis, omdat de Sovjetburgers die iets in hun hart gevreesd hebben dezelfde mensen zijn die gehoopt hebben dat dit nooit zou gebeuren. In een eenvoudiger voorbeeld: ‘Wat veel mensen gebruiken en weggooien’ betekent iets anders dan ‘Wat veel mensen gebruiken en wat veel mensen weggooien’, omdat in het eerste geval de twee handelingen bij elkaar horen, en noodzakelijk op dezelfde voor­werpen worden toegepast.

Hoe dan ook, het woordje ‘wat’ vervult een functie bij ‘in hun hart gevreesd hebben’. Daar is het ­lijdend voorwerp (‘iets in je hart vrezen’). Maar het vervult ook een functie bij ‘gehoopt hebben dat nooit zou gebeuren’. Daar is het geen lijdend voorwerp bij ‘gehoopt hebben’ (‘iets hopen’), want wat zij gehoopt hebben is dat iets nooit zou gebeuren. In plaats daarvan is het onderwerp bij ‘nooit zou gebeuren’. Daarom kun je daar niet ‘’t’ bij plaatsen, want anders heeft ‘wat’ geen functie meer.

Toch is het zonder ‘’t’ ook niet goed, want dan vervult ‘wat’ twee verschillende functies (voorwerp en onderwerp) en dat kan niet. Je kunt er wel een tussenzin van ­maken: ‘maar waarvan ze gehoopt hebben dat ’t nooit zou gebeuren’.