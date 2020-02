Waarom schonk de NPO aandacht aan die pedofielenpartij?

Het is trending op Twitter: #Dannyopstraat. Televisiemaker Danny Ghosen mocht in ‘Op1’ donderdag over zijn programma ‘Danny­­ op straat’ (NTR) vertellen. “We moeten er weer naartoe dat seks niet iets heel vreemds is”, zei pedofiel Nelson (zonder achternaam) daarin tegen hem. Ghosen: “Ook met kinderen?” “Ja, ook.”

Woedende mensen trokken naar Nelsons adres dat weldra op internet circuleerde. De politie moest hem in bescherming nemen. Een uurtje eerder zei Nelson nog rustig in de uitzending: “Een kind van twee of drie kan zeggen dat het zin heeft in een ijsje of naar de speeltuin wil. Dit is hetzelfde”. Kinderen moeten zelf kunnen zeggen of ze seks willen, vindt hij. “Het is tijd dat ze niet meer gezien worden als tweederangs burgers.”

Kinderseks als kwestie van vrijheid van meningsuiting? Verwerpelijk. Kinderen zijn in brein en lichaam nog niet vol­groeid, en genieten daarom bescherming. Maar Nelson wil hen ‘bevrijden’ en seks met hen legaliseren ‘om de wereld een stukje beter te maken.’

Bewoners van de flat in Lelystad zijn een petitie gestart om een pedofiel die in hun flat woont, weg te krijgen. Dat meldt De Stentor. “Deze man willen we niet in onze flat”, reageert een moeder die in de flat woont. “Ik zal mensen die iets tegen hem willen doen niet tegenhouden”, zegt een 26-jarige moeder, terwijl ze in de deuropening van haar woning in de wijk het Hanzepark staat. Een etage hoger woont de pedofiel die donderdagavond de woede op de hals haalde van tv-kijkers. “Ik heb respect voor mensen die pedofiel zijn en hulp gaan zoeken, maar totaal niet voor iemand die gaat flyeren en vindt dat kinderen een keuze voor seks kunnen maken”, vertelt ze. “Ik wil absoluut dat hij weggaat. In de flat wonen acht kinderen, die moeten veilig buiten kunnen spelen. Ik wil hier zelf weg, alleen dat is erg lastig omdat er geen andere woonruimte is”, zegt weer een andere moeder.

Partij voor naastenliefde

Massaal zaten we met onze oren te klapperen. Op 21 januari 2020 nog deed de politie bij hem een inval in het onderzoek naar vernieuwde activiteiten van de verboden pedofielenvereniging Martijn. Hij voelt zich seksueel aangetrokken tot jongetjes van vier tot veertien, bekent hij openlijk, al zegt hij zich aan de wet te houden. Nu wil hij een politieke partij oprichten om die wet te veranderen: de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD). Ondertitel: ‘Doelstellingen die onvermijdelijk leiden tot strafbare feiten.’

Waarom zendt de NTR dit uit?, vroeg ik me met velen op sociale media af. Draagt het niet bij aan normalisering van misbruik? Al gauw raakte ik overtuigd van Karin Bloemens argument bij ‘Op1’. De zelf als kind misbruikte Bloemen vond het juist goed. “Als je het zichtbaar maakt, weet je dat het bestaat, waar je het over hebt, en over wie je het hebt. Wat je niet ziet, kun je ook niet bestrijden.” Een kind van twee of drie jaar heeft nog geen enkel concept van seksualiteit, zegt ze, alleen van intimiteit van de ouders.

Danny interviewde ook Priscilla en Marcel Jeninga van de Stichting Strijd tegen misbruik die jarenlang procedeerden tegen Stichting Martijn. Hun buurman Geert B. had hun dochtertje van nul tot drie jaar oud misbruikt, en daarbij tips gekregen van die stichting hoe hij een kind kon benaderen en sporen kon wissen. In 2014 werd Stichting Martijn door de Hoge Raad verboden omdat de leden seks tussen volwassenen en kinderen normaal vonden, propageerden en verheerlijkten.

Sensatiebelust

Wat Danny Ghosen helemaal niet noemt, is dat die PNVD al eerder bestond. In 2010 werd de partij opgeheven, maar een rechtbankverslag van eind 2007 citeert een aantal opmerkelijke programmapunten: roken, gokken en het drinken van alcohol worden legaal vanaf twaalf jaar. Jongeren mogen vanaf twaalf jaar seksuele contacten aangaan. Ze mogen zich vanaf zestien jaar prostitueren, en iedereen mag buiten naakt rondlopen. En: privé-bezit van kinderpornografie wordt toegestaan. Ik denk niet dat een partij met zo’n programma veel kans maakt. Danny Ghosen lijkt misschien sensatiebelust en laat in de research wat liggen, maar we kunnen hem bedanken dat hij deze wereld weer eens heeft belicht.