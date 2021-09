Waarom onze liefde voor pizza’s onze leeshonger in de weg zit

Mocht Philip Dröge komende maand met Moederland de Libris Geschiedenis Prijs winnen, dan zijn er in ieder geval genoeg exemplaren voor handen voor de alsnog nieuwsgierig geworden lezer. Zijn uitgever, zo twitterde hij vorige week, had alvast een zesde druk van zijn boek besteld, ‘zodat die eind oktober(!) van de persen kan rollen. Normaal kost dat hooguit twee weken’.

Belangrijke reden voor deze ongewoon vroege bestelling? De boekensector heeft last van een tekort aan papier. En de kwade geest daar weer achter? U raadt het: corona. Sinds het virus wereldwijd met enige regelmaat hele en halve landen op slot gooit, is het aantal online bestellingen enorm gestegen. De vraag naar kartonnen dozen is navenant toegenomen, ter verpakking van kleine en grote zaken, en vergeet vooral ook de pizza’s niet. Papierpulp, de grondstof voor papier en karton, is zeer in trek.

Eerder dit jaar was het de sluiting van de boekhandels die het uitgevers plannen lastig maakte: hoeveel zin had het om een boek, zeker van een nog niet zo bekende schrijver, op de markt te brengen als een mogelijk geïnteresseerde koper die niet even door de vingers kan laten glijden? Nu de boekwinkels de deuren weer wagenwijd open kunnen zetten, is het de productie van het boek zelf die voor hoofdbrekens zorgt.

Dat wil dan weer niet zeggen dat het alleen maar ach en wee is in boekenland. Want corona heeft er tegelijk ook voor gezorgd dat er meer boeken (met dank vooral, dat dan weer wel, aan online) worden gekocht. Vorig jaar steeg de omzet, voorlopige cijfers wijzen ook dit jaar op een stijgende lijn. Naast zin in pizza's, dus ook honger naar boeken.