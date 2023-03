Waarom mag Harry Styles wel een sexy jurk dragen en Sam Smith niet?

Niet eerder droeg popster Sam Smith zó vol trots diens queer identiteit uit. Dat levert opvallend veel haatdragende reacties op. Meer, lijkt het, dan bij even uitgesproken artiesten. Hoe komt dat?

“Ik ben gay en zelfs ik wil hier niet naar kijken.” Een Instagram-foto van Sam Smith in een strakke jurk met getekende borsten krijgt dit soort reacties. En dat gebeurt de laatste tijd best veel.

Eind januari kwam Smiths vierde album Gloria uit. In de bijbehorende videoclips is de Britse popster experimenteler, en seksueler, dan ooit. Smith maakte in 2019 bekend zich als non-binair te identificeren en gebruikt sindsdien de voornaamwoorden ‘hen’ en ‘hun’.

Toen hun vorige album Love Goes uitkwam in 2020 kleedde Smith zich nog weinig opvallend: een T-shirt en spijkerbroek in de Diamonds-clip, een spijkerjasje en trui in Kids Again. Die kledingstukken zijn anno 2023 ver te zoeken. In Unholy, dat vorig jaar een wereldwijde hit werd, droeg hen onder meer een korset en harnas over een wit hemd. Daar was nog niet zoveel om te doen. Maar in opvolger I’m Not Here To Make Friends zien we Smith onder meer met een korset en tepelplakkers; op een slip en wat accessoires na is hen verder zo goed als naakt.

Leeftijdsrestrictie

Ineens stroomden de negatieve opmerkingen binnen. “Kun je je voorstellen”, schreef iemand op Twitter, “dat je dit aantrekt, voor een spiegel gaat staan en denkt: ‘Ik zie er geweldig uit’?” Meerdere kijkers vonden dat de clip, vanwege de weinig verhullende kleding en suggestieve dansbewegingen, een leeftijdsrestrictie moest krijgen op YouTube.

Op een fotoshoot voor Perfect Magazine, met Smith in bondage en lichaamsvet dat zich duidelijk tegen de touwen om hun lijf aftekent, waren de reacties minstens zo vilein. Meestal richtten die zich op Smiths uiterlijk. “Ik hou ervan dat [hen] zo zichzelf is, maar de laatste tijd is het too much”, stelde een criticaster.

En dat commentaar komt heus niet alleen van conservatievelingen. Ook vanuit de lhbtiq+-gemeenschap, waar Smith dus zelf toe behoort, klinken haatdragende geluiden.

Opvallend, zeker omdat dat bij andere artiesten die zich net zo gewaagd uitdossen veel minder het geval is. Sterker nog, zeggen Smith-fans: die andere popsterren worden in de lhbtiq+-gemeenschap op handen gedragen.

Harry Styles tijdens een Halloween-optreden in 2021. Beeld Getty Images for HS

Harry Styles en lil Nas X krijgen zelden haatdragende opmerkingen over hun uiterlijk

Op social media wordt veelvuldig de vergelijking getrokken tussen Smith en zangers Harry Styles en Lil Nas X. Ook zij flirten met hun femininiteit en trekken regelmatig kleding aan die van oudsher alleen op de vrouwenafdeling te vinden is. Vooral Styles wordt als een mode-icoon gezien en staat al enkele jaren bekend om zijn extravagante kledingkeuzes. Hij draagt met regelmaat nagellak, een boa of zuurstokroze bontjas. In 2020 sierde hij in een jurk de cover van modetijdschrift Vogue.

Lil Nas X is, net als Styles, een cisgender man; iemand die zich identificeert met het geboortegeslacht. Wel is hij uitgesproken queer, terwijl Styles zichzelf vaak wat geheimzinnig als seksueel fluïde presenteert. In Lil Nas X’ meest spraakmakende clip, Montero (Call Me By Your Name) uit 2021, verscheen hij met lange nepnagels, latex knielaarzen en iets wat zich het beste laat omschrijven als een roze-pluche gladiatorpakje. In verschillende scènes toont hij veel meer huid dan Sam Smith in zijn gewraakte I’m Not Here To Make Friends-video.

Tuurlijk: ook zij krijgen kritiek. Flink wat zelfs. Maar die komt vaak vanuit conservatieve hoek. En als er commentaar vanuit de lhbtiq+-gemeenschap klinkt, gaat het zelden om haatdragende opmerkingen over hun uiterlijk. Eén Twitteraar verwoordde het als volgt: “Als Harry Styles deze outfit (korset en tepelplakkers, red.) droeg op een tijdschriftcover, zouden jullie allemaal staan te juichen”.

Social media-activist Matt Bernstein vergeleek een beeld uit I’m Not Here To Make Friends met een uit Styles ’meest recente video, die nagenoeg geen stof deed opwaaien. Daarin draagt de zanger een halfnaakt zeemeerminkostuum.

“Deze mensen drukken zichzelf allebei uit op manieren die de maatschappij onacceptabel vindt, maar de reacties die ze krijgen zijn heel verschillend”, schrijft Bernstein daarbij. “We zouden er allemaal van profiteren als we ons afvragen waarom.”

Pretty privilege

Fayaaz Joemmanbaks, onderzoeker bij expertisecentrum voor seksualiteit Rutgers, weet het antwoord op die ‘waarom’-vraag. Sam Smith is niet alleen niet heteroseksueel, maar ook niet cisgender én niet slank. En Styles en Lil Nas X zijn dat wel. “Zij voldoen veel meer dan Smith aan ons schoonheidsideaal”, zegt Joemmanbaks, zelf eveneens non-binair en met een voorkeur voor ‘hen’ en ‘hun’. “Lil Nas X krijgt als zwarte man te maken met racisme en discriminatie. Dat kent een heel andere lading. Maar hij is ook cisgender, gespierd en wordt door veel mensen als knap en stoer gezien. Hij voldoet in veel aspecten meer dan Smith aan wat we mooi vinden.”

Joemmanbaks noemt die voordelige positie ‘pretty privilege’. Uitgelegd in de woorden van een andere Twitteraar die zich mengde in de ophef: “Als [Smith] deze dansroutine uitvoerde met zichtbare buikspieren, zou er geen discussie zijn of dit geschikt is voor kinderen.” Bij dat schoonheidsideaal speelt ook ons verouderde idee van mannelijkheid en vrouwelijkheid een rol. Vooral de mate waarin iemands uiterlijk bij een van die twee kenmerken past. “De maatschappij denkt van oudsher nog heel binair”, zegt Joemmanbaks, die gespecialiseerd is in gender- en seksuele diversiteit. “Maar Smith maakt geen keuze tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. De meeste mensen verwachten dat je dat wel doet.”

Schijntolerantie

Daarnaast brengt de kritiek op Smith de schijntolerantie in onze samenleving aan het licht, zegt Joemmanbaks. “Het is oké om queer te zijn, maar tot op bepaalde hoogte. Zolang je je niet te vrouwelijk gedraagt als cisgender man, bijvoorbeeld. Of zolang er geen lichaamshaar zichtbaar is wanneer je een jurk aantrekt.”

Ook veelvoorkomend op Smiths social media-profielen: mensen die stellen ‘de oude Sam Smith’ te missen en af te haken als fan. Waar Smith ooit in de markt werd gezet als een soort tweede Adele, met liefdesballads als Stay With Me en Too Good At Goodbyes, scoort hen momenteel hits met elektropop- en discopopnummers. Maar de meesten van die zelfverklaarde ex-fans noemen niet Smiths nieuwe muziek, maar ‘nieuwe imago’ als reden om af te haken.

Voor Sam Smith is deze transformatie geen marketingtruc, maar een persoonlijke ontwikkeling. Als kind had Smith gynaecomastie, borstvorming bij mannen. Daarvoor onderging hen als 12-jarige liposuctie. In de beginjaren van hun muziekcarrière viel hen zichtbaar af. In een recent interview vertelde Smith als popster te hebben geworsteld met hun uiterlijk en dat topless poseren hun hielp zichzelf te accepteren. Dat hen nu duidelijk dikker halfnaakt poseert, kan dus gerust als persoonlijke doorbraak worden gezien. We zien een artiest die zichzelf na jaren eindelijk omarmt. Niet alleen diens eigen lichaam; ook diens queer identiteit.

Joemmanbaks weet uit eigen ervaring hoe belangrijk dat is. “Smith helpt anderen inzien dat zij er óók mogen zijn. Al ben je niet slank, al voldoe je niet aan het label ‘man’ of ‘vrouw’.” Maar ontmoedigt al die haat niet juist? Dat kan, denkt Joemmanbaks. Maar Smith die zich inhoudt, is geen oplossing. “Er moeten juist meer artiesten komen die dit doen. Dan wordt het langzaam maar zeker normaler bevonden.”

