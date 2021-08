Waarom krijgt het gewicht (1021 gram!) van kitten Rambo 4500 likes?

Kelli van der Waals vertelt deze zomer over de figuren die per ongeluk of expres voorbijkomen in de tijdlijnen van haar sociale media. Aflevering 2: kitten Rambo.

Er verscheen een foto van een katje in mijn tijdlijn, zwart met een witte bef en lichte ogen, en de boodschap dat hij ‘Tadaaaaaa TrompetTrompet…’ de kilogrens had gepasseerd. Rambo woog 1021 gram. Vierenhalfduizend mensen vonden het leuk.

De kat kwam me bekend voor – ik had hem eerder voorbij zien komen, vast. Rambo’s baasje wordt gevolgd door zeven mensen die ik volg, dus voert Twitter mij automatisch een paar van zijn veel gelikete berichten. Dat is hoe het algoritme rolt, legde ik vorige week al uit. Bovendien wordt er meerdere malen per dag over Rambo bericht, een soort livestream van zijn leven. Het duurt dan ook wel even voor je bent teruggescrold naar de wortel van het verhaal.

Rambo op weg naar de kilo.

Rambo’s microroem begon op 23 mei, toen Jan-Luuk, een ‘rechtskundig adviseur in ruste’ die zich in zijn Twitterbio beschrijft als een gelukkig en tevreden mens, onder zijn heg een kitten vond. ‘Oogjes nog dicht. Mamapoes is weg. Honger….’ Jan-Luuk plaatste een fotootje (198 likes) en ging een half uur later met medeweten van Twitter een zuigflesje met een zacht speentje kopen. ‘Mocht hij/zij het overleven gaat hij/zij Rambo heten. #survivor’ (91 likes). De volgende dag was Rambo er nog. Als in een versnelde Truman Show keken duizenden mensen mee terwijl Rambo overleefde en groeide, in grammen, volgers en likes. Op 28 mei zette hij zijn eerste stapjes in een werkelijk ontroerend filmpje.

Z’n ontlasting wil er niet uit

Schuddend en wiebelend als een seniel ventje bewoog hij zich over het zitvlak van een grijze bank, zijn kwetsbaarheid nauwelijks te verdragen voor de kijker. Die middag moest hij naar de dokter. ‘Z’n ontlasting wil er niet uit’, twitterde Jan-Luuk. Maar Rambo bleek gezond. En een jongetje.

Toen: zijn eerste zinnelijke plasje, zijn eerste vaste eten, zijn laatste nachtvoeding, zijn eerste echte kattenbak, zijn laatste melkflesje. 136 gram, 292 gram, 694 gram. Het publiek kon er geen genoeg van krijgen, het deed ze veel. Volgers stuurden steunbetuigingen en foto’s van hun eigen katten, maakten digitale fotocollages en schilderijen van Rambo. Een vrouw tekende hem, haar eerste tekening na anderhalf jaar depressie. Jan-Luuk overweegt een kinderboek te maken over de vondst van Rambo.

Het regende felicitaties en diepe buigingen

En toen, op 6 juli, woog Rambo 948 gram en werd met enig trammelant de weging van die avond aangekondigd: ‘To be, of not to be 1 kilo Poes. That’s the question.’ Spanning alom.

Maar nee! Pas 986 gram. 7 juli dan. Weer niet! 990. ‘Hoe dat kan? We weten het niet. #Rambo #Geenkilo’. En op 8 juli het verlossende woord: 1025 gram. Het regende felicitaties en diepe buigingen en bedankjes aan het adres van de baasjes, want wat een toewijding.

Hetzelfde kun je zeggen over Rambo’s volgers. Hun verrukking zou techfilosoof Jaron Lanier niet hebben verbaasd. In zijn Tien redenen om je sociale media-accounts nu meteen te verwijderen schrijft hij dat katten zo populair zijn online, omdat ze zelf beslissen wat ze doen: ‘Katten hebben het onmogelijke gedaan: ze hebben zich geïntegreerd in de moderne hightechwereld zonder zichzelf te verloochenen.’ Volgens Lanier wilden we dat we zelf ook zo waren.

Maar het is natuurlijk ook een liefdevol overlevingsverhaal. Of zoals een Rambo-fan het verwoordde: ‘Een verademing om hem te volgen in deze roerige tijden.’