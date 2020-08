Waarom kreeg het Lam Gods die intense blik? De restauratoren verklaren hun radicale ingreep

Zelden deed de restauratie van een schilderij zoveel stof opwaaien als begin dit jaar die van ‘De aanbidding van het Lam Gods’. Want wat was er gebeurd met het lam, de naamgever van het imposante altaarstuk van Jan en Hubert van Eyck uit 1432? Van een redelijk normaal ogend jong schaap was het veranderd in een intens dier met menselijke ogen die dwars door je heen leken te kijken.

Waarom het team van restauratoren heeft gekozen voor deze radicale ingreep is nu tot in detail te volgen op de website Closer to Van Eyck. Daar zijn onder meer beelden op te zien die zijn gemaakt met infrarood reflectografie, een techniek waarmee je dwars door het verfoppervlak heenkijkt naar de ontwerpschetsen die eronder liggen, de eerste stadia van het kunstwerk waarin je het creatieve proces van de kunstenaar kunt zien.

Het ware gelaat van het lam was verborgen onder verflagen; in de 16de eeuw werd het overgeschilderd zodat het op een gewoon schaap ging lijken.

Ook op andere panelen, in totaal twaalf, kun je de ontstaansgeschiedenis van het werk volgen. Zo is te zien hoe de schilders de aanvankelijke schets van een groep pelgrims wat kaal vonden en een forse dadelpalm toevoegden.

De ware Van Eyck-fanaat kan dagen zoet zijn met alle nieuwe beelden en informatie. Maar ook voor de gemiddeld geïnteresseerde is de website interessant. Het werk, dat normaal gesproken op een flinke afstand en achter gewapend glas bewonderd moet worden in de Sint-Baafskathedraal in Gent, is tot in het kleinste detail te zien. Daarvoor zorgen de honderd miljard pixels van de afbeelding, waarop eindeloos kan worden ingezoomd. Juist die enorme rijkdom van (gerestaureerde) details, planten, middeleeuwse bouwwerken, juwelen, maakt het werk wereldberoemd.

