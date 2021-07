Waarom klinkt ‘sletterige zomer’ niet per se negatief?

Even beloofde de zomer van 2021 een Summer of love te worden, een liefdeszomer, waarin mensen konden gaan feesten en daten nadat ze meer dan een jaar lang door de coronapandemie niet of nauwelijks in de gelegenheid waren geweest om liefdesrelaties aan te knopen. “Dansen met Janssen” – die toespeling op de naam van de legendarische Amsterdamse studentendiscotheek Dansen bij Jansen – werd zelfs een begrip voor de heropening van het uitgaansleven. Minister Hugo de Jonge propageerde in juni het Janssenvaccin immers met de woorden: “Klaar voor de zomer, klaar voor een zomer vol festivals. Dansen met Janssen.”

Dansen met Janssen klonk als het brave, salonfähige alternatief voor ‘sletterige zomer’, de vertaling van de term slutty summer, die eerder dit jaar was komen overwaaien uit het Amerikaans-Engels als seksueel beladen synoniem van Summer of love. Sletterig is immers afgeleid van slet, dat van oudsher een neerbuigende benaming is voor een losbandige vrouw.

Dat sletterige zomer net als de Engelse pendant slutty summer toch niet alleen negatief klinkt, komt doordat slet tegenwoordig een minder ongunstige bijklank heeft dan vroeger. In de eerste plaats wordt slet niet meer alleen voor losbandige vrouwen en meisjes gebruikt, maar meer in het algemeen voor zowel vrouwen als mannen van wie ver­on­der­steld wordt dat ze veel wis­se­len­de sek­su­e­le con­tac­ten hebben. Bovendien wordt slet getuige uitdrukkingen als ‘een lekker sletje’ vooral in de verkleinvorm ook wel in positief waarderende zin gebruikt, of zelfs als geuzennaam voor iemand die een zeker sexappeal heeft of die aantrekkelijk wordt gevonden doordat zij of hij zich aan niemand iets gelegen laat liggen en er een vrije seksuele moraal op nahoudt.

Het is welbeschouwd dan ook niet het woord slet, maar het coronavirus zelf dat ervoor zorgt dat er niet zoveel van die sletterige zomer lijkt terecht te komen.

