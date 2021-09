Waarom is het niet dat ik weet maar niet niet dat ik denk?

Er zitten veel raadsels in ons taalgevoel opgesloten waarvan we in het normale taalgebruik weinig besef hebben. Soms voel je ineens een scherp oordeel over een taalvorm zonder dat je er de vinger op kunt leggen waar dat vandaan komt. Zo is er een eigen­aardig verschil tussen ‘weten’ en ‘denken’ dat mij dertig jaar geleden opviel. Dat leid ik af uit het feit dat ik het toen noteerde op een briefje, dat ik in een doos met gekke zinnetjes stopte.

Als antwoord op een vraag kun je best zeggen ‘Niet dat ik weet’. Als iemand je bijvoorbeeld vraagt ‘Heeft het vannacht geregend?’ Gekke constructie, misschien af­geleid van ‘Het is niet zo dat ik het weet’ (maar waarom is ‘het’ dan weggelaten?) Maar nou komt het: je kunt niet zeggen ‘Niet dat ik denk’. Waarom niet?

Het kan natuurlijk zijn dat ‘niet dat ik weet’ een versteende uitdrukking is, maar het moet toch ergens vandaan gekomen zijn, zou je zeggen. Kan het wel met andere werkwoorden? Ik kan me ‘Niet dat ik gehoord heb’ nog goed voorstellen, en ook andere “constaterende” werkwoorden kunnen wel (‘Niet dat ik gezien heb’, ‘Niet dat ik geconstateerd heb’). Maar dan heb je wel een voltooide tijd.

Oorspronkelijk is wat je weet wat je gezien hebt

Interessant is dat het werkwoord ‘weten’ ontstaan is uit de verleden tijd van ‘zien’: oorspronkelijk is wat je weet dus wat je gezien hebt. Maar bij ‘denken’ gaat het ook niet met een voltooide tijd: ‘Niet dat ik gedacht heb’ kan ook niet.

Het gaat vermoedelijk om het verschil tussen ‘factieve’ werkwoorden, die een feitelijkheid uitdrukken, en ‘nonfactieve’ werkwoorden, die een veronderstelling weergeven. Als je zegt dat je weet dat het geregend heeft druk je uit dat het een feit is dat het geregend heeft. Bij ‘denken’ is dat juist niet het geval, dan is het onzeker.

Het lijkt erop dat ‘Niet dat ik…’ alleen gebruikt kan worden met factieve werkwoorden.