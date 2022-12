Waarom is de lieve sprookjeswereld van ‘Heel Holland Bakt’ zo’n succes?

De plattelands-idylle, de briljante casting en de perfecte, maar niet té perfecte wereld. Twee media-wetenschappers en een tv-maker geven vijf redenen waarom zoveel mensen het fijn vinden om naar Heel Holland Bakt te kijken. Zondag start het tiende seizoen.

1. De plattelands-idylle

De drone-camera is iedere aflevering van Heel Holland Bakt weer van de partij. Vliegend over het landgoed van kasteel Maarsbergen zien we het immer groene en glooiende grasveld, de bosrijke omgeving, een eekhoorntje dat net wegspringt. Met te midden van dit parkachtige geheel: dé tent. De locatie waar de tien deelnemers van Heel Holland Bakt strijden om de titel ‘beste thuisbakker van Nederland’. En dat is een strijd die veel Nederlanders bezighoudt: ruim 2,4 miljoen mensen zagen vorig jaar bakker Enzo de finale winnen.

“Die omgeving is een belangrijk onderdeel van het format”, stelt Vincent Crone, universitair hoofddocent media- en cultuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. “Het is een verbeelding van het platteland die veel mensen aanspreekt. Of platteland… het is geen bio-industrie-platteland, misschien is ‘buitenleven’ een beter woord. Die plaatjes van de natuur staan in ieder geval voor een lieflijke, warme, niet-randstedelijke omgeving waar een zekere traagheid heerst. Als die tent in het Westerpark in Amsterdam zou staan, is de magie meteen verdwenen.”

De tent waarin het programma wordt opgenomen staat op Landgoed Maarsbergen. Beeld Omroep Max

2. ‘Heel Holland Bakt’ is exemplarische ‘lieve’ televisie

In de televisiegeschiedenis staan de jaren negentig en de jaren nul voor rauw en hard. Denk aan de reality-tv rond de scheldende tv-kok Gordon Ramsay of de juryleden van Idols die auditanten voor paal zetten. Crone: “Lang dachten tv-makers dat je scoorde met conflict – dat leverde spektakel op. Totdat in dat genre toch een zekere verzadiging intrad. Weet je nog het programma De Gouden Kooi, met die man die op een gegeven moment in z’n eigen kots rolde? Tja, hoe wil je daar nog overheen komen?”

Het was de opmaat voor een ommekeer naar ‘lieve’ televisie. Crone noemt Heel Holland Bakt een exemplarisch voorbeeld van deze nieuwe stroming. “Er zit een competitie-element in het programma, maar zelfs dát is lief. De afvaller wordt nooit boos en iedereen gunt de winnaar het succes.”

Ook Emina Zorlak, mediawetenschapper en ervaren maker van culinaire televisieprogramma’s, ziet de stijlbreuk met wat zij ‘belachelijkmaak-tv’ noemt van tien, vijftien jaar geleden. “Het is wel interessant dat in die tijd ook sociale media breed opkwamen. Daardoor hadden we opeens de hele dag nieuws dichtbij en zagen we genoeg narigheid in hoe mensen met elkaar omgingen. Dat heeft onze behoefte aan lieve en menselijke programma’s misschien extra aangewakkerd.”

Crone zegt dat die vergelijking makkelijk wordt gemaakt: het zijn roerige tijden, dús hebben we behoefte aan lieve, langzame televisie. “Dat is een cliché en best een beetje waar. Maar het is ook gewoon industrie-gedreven. Adverteerders waren dat extreme en negatieve zat, dus gaan tv-makers volstrekt ongevaarlijke televisie maken over knikkerbanen en bouwwerken van Lego. Zo simpel is het.”

3. Het verlangen om dingen zelf te maken

Hoe meer tijd we op onze schermen doorbrengen, hoe meer we er naar verlangen om dingen met onze handen te maken. Koken en bakken, maar ook klussen, tuinieren, breien of potten bakken. “En de Engelse televisie is heel goed in televisie-formats daaromheen bouwen, zoals The Great British Bake Off, het Britse format waar Heel Holland Bakt op is gebaseerd”, zegt Antonia Mazel. Ze is als media- en cultuurwetenschapper verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam waar ze een eigen module ontwikkelde over voeding en media.

In ‘Heel Holland Bakt’ zit weliswaar een competitie-element maar de afvallers gunnen de winnaar altijd het succes. Beeld Omroep Max

Zelf dingen maken staat in onze maatschappij hoog in aanzien, zegt Mazel. “Dan reageren mensen: goh, wat goed, wat knap. Er zit ook iets sociaal-cultureels in, want je moet maar de tijd hebben om die uren daaraan te besteden. Dat is een bepaalde vorm van luxe en status.”

Maar hoe zit dat? In Heel Holland Bakt zien we toch vooral mensen met hun handen werken in plaats van dat we het zelf doen? “Inderdaad, dat is een fenomeen dat de Amerikaanse journalist Michael Pollan treffend de cooking paradox noemt: we zijn vanaf de jaren zestig alleen maar minder tijd gaan besteden aan zelf koken, maar des te meer aan culinaire tv-programma’s, magazines en food-accounts op Instagram en YouTube.”

Door het kijken wordt dat verlangen naar zelf dingen maken al deels bevredigd, legt Mazel uit. “Dat komt ook door het educatieve element van het programma. Je ziet hoe deelnemers feedback krijgen en het een volgende keer anders aanpakken. Omdat de bakkers amateurs zijn, kun je je daarmee identificeren en denken: dit zou ik ook wel kunnen. Of je dan daadwerkelijk volgend weekend de keuken induikt, is een tweede, maar de verbeelding van die levensstijl alleen al maakt dat we ons goed voelen.”

4. Perfecte wereld, maar niet té perfect

De geoefende ogen van tv-maker Emina Zorlak zien met hoeveel zorg de ‘wereld’ van Heel Holland Bakt is gemaakt. “Dat gaat over zaken als kleurgebruik in de decors en het gebak. Maar ook het licht: het is nooit hard en fel, altijd alsof het daglicht is. De klassieke muziek is rustig en opgewekt. In de montage wordt de tijd genomen om een eitje te breken, het beslag te roeren, de chocolade te hakken. Alles draagt bij aan die fijne, haast meditatieve wereld waar je graag voor een uurtje in wil verdwijnen.”

Daar komt bij dat bakken, en dan vooral van zoet gebak, van zichzelf al fijne associaties heeft, zegt Antonia Mazel. “Bakken doe je met feestdagen, in het weekend, op vrije dagen. Dan is er nog de associatie met bijvoorbeeld je moeder of oma die vroeger altijd bakte. Dat staat voor nostalgie, traditie en comfort.”

De kracht van het programma is ook dat er weleens iets misgaat, zoals in 2013 toen het koekhuisje van deelnemer Jacques instortte. Beeld Omroep Max

Dat klinkt als een perfecte wereld, maar volgens Zorlak zit de kracht ’m erin dat die wereld ook weer niet té perfect is. “We kijken niet naar tien meester-patissiers; het zijn herkenbare, menselijke karakters, die ook weleens een taart laten vallen of waarvan een koekhuisje instort, zoals in 2013 bij heftruckchauffeur Jacques. En in de montage zien we veel alledaagse details: dat iemand stiekem de garde aflikt bijvoorbeeld, of probeert af te kijken bij de buurman. Het maakt dat Heel Holland Bakt een soort sprookje is, maar wel met mensen zoals jij en ik.”

5. De casting

Van haar werk achter de schermen bij onder meer Omroep Max weet Emina Zorlak dat het programma veel aandacht besteedt aan de casting van de kandidaten. “De makers zijn geweldig goed in een kandidatenmix maken van verschillende types. Er is altijd wel iemand waarin jij je als kijker herkent.”

In die casting worden de verschillen tussen de kandidaten op een positieve manier benadrukt. In het laatste seizoen horen we het accent van de Engelse Mary, maar ook het Spakenburgs van deelnemer Juliaan. Finalist Zeinab gooide hoge ogen met haar baksels met Midden-Oosterse invloeden en de Griekse Yannis verwerkte koffie, yoghurt en feta uit zijn moederland in de recepten.

Vincent Crone: “Dat is een soort tegenkracht voor hoe mensen op Twitter boos zijn op ‘de buitenlanders’. Maar die Marokkaanse bakker uit Heel Holland Bakt kun je onmogelijk een stom iemand vinden. Die is altijd leuk, lief en behulpzaam.”

Dat appelleert wederom aan een ideaalplaatje, dit keer van hoe mensen met elkaar om zouden moeten gaan. Zorlak: “Nu we het er zo over hebben, bedenk ik me hoe Heel Holland Bakt eigenlijk de weerspiegeling is van het boek van Rutger Bregman: De meeste mensen deugen. Heel Holland Bakt laat voor één uurtje in de week even zien dat het wel meevalt met de wereld.”

Het tiende seizoen van Heel Holland Bakt start vanaf 18 december, elke zondag om 20.30 uur op NPO 1.

Lees ook:

Jan Slagter: ‘Jij, ik, de Trouw-lezer, we kunnen iemands leven veranderen’

Klaar? Bakken maar! Zondag begint het zevende seizoen van ‘Heel Holland Bakt’, een van de vele kijkcijferkanonnen van Omroep Max. Directeur Jan Slagter is het brein achter de omroep. Wie is hij?