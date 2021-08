Waarom ‘Ik voel mij worden gekriebeld’ niet kan, maar ‘Ik voel mij gekriebeld worden’ wel

Op 13 december 1998 hoorde ik cabaretier Wim de Bie de volgende bijzin uitspreken: ‘...omdat ik me niet door die commissie op de vingers voelde worden gekeken’. Het is duidelijk dat De Bie hier bedoelt dat hij naar zijn gevoel niet door een bepaalde commissie op de vingers werd gekeken, maar er zit iets vreemds in die formulering. Wat is daar aan de hand?

Je zou zeggen dat het werkwoord ‘voelen’ hier afwijkend wordt gebruikt. Je kunt immers ook niet zeggen ‘Ik voel mij worden bekeken’ in plaats van ‘Ik voel dat iemand mij bekeek’. Met andere woorden: je kunt ‘voelen’ niet zomaar ‘groepsvormend’ gebruiken, zeg maar als een soort hulpwerkwoord. Maar is dat wel zo?

Net als andere waarnemingswerkwoorden zoals ‘zien’ en ‘horen’ kun je ‘voelen’ ook gebruiken in een constructie als ‘Ik voel iets kriebelen’. Eventueel kun je daar ook nog ‘mij’ bij zetten: ‘Ik voel iets mij kriebelen’ of misschien zelfs ‘Ik voel mij iets kriebelen’. Maar het wordt gekker in een lijdende vorm: ‘Ik voel mij worden gekriebeld’ kan niet, maar ‘Ik voel mij gekriebeld worden’ kan dan weer wel. Dat laatste lijkt echter een andere constructie.

Je hebt maar een volgorde

Als je er een bijzin van maakt, heb je maar één volgorde. Je kunt dus niet zeggen ‘omdat ik mij voelde worden gekriebeld’ of ‘omdat ik mij gekriebeld worden voelde’, maar alleen ‘omdat ik mij gekriebeld voelde worden’. Dit wijst erop dat ‘gekriebeld’ hier meer iets van een bijvoeglijk naamwoord heeft (‘omdat ik mij rood voelde worden’). Er is dan sprake van een naamwoordelijk gezegde.

De Bie had ‘voelen’ hier dus alleen met een naamwoordelijk gezegde ‘op de vingers gekeken voelde worden’ kunnen gebruiken, of hij had dat ‘worden’ nog weg kunnen laten, waardoor ‘op de vingers gekeken’ een bepaling van gesteldheid zou zijn geweest: ‘omdat ik me niet door die commissie op de vingers gekeken voelde’.

