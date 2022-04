Waarom hield Tim Hofman na zijn Boos-uitzending de druk er niet op?

Een nieuw seizoen College Tour met Tim Hofman in de aftrap: dan ga je toch even kijken. Deze BNNVara-jongen (33) trok een ongelooflijke 10 miljoen kijkers met zijn online programma Boos over de seksuele misstanden bij The Voice of Holland (RTL). Het lijkt wel alsof alle volwassenen van Nederland het programma hebben bekeken; dat deed premier Rutte in zijn coronapersconferenties hem niet na.

The Voice werd per direct gestopt. Zoiets was al eerder een beetje gelukt: RTL had de realityseries opgeschort nadat bij De Villa een deelneemster tegen haar zin was bestegen. Niemand had het serieus genomen; Hofman wel. Met Boos ontmaskert hij bovendien allerlei foute types (hij heeft inmiddels zelf beveiliging), en met Over mijn lijk leert hij de kijkers dat een kort leven ook vervullend kan zijn. Dit jaar werd hij uitgeroepen tot de meest invloedrijke mediapersoon van het jaar.

Hoe innerlijke boosheid een drijfveer werd

Dat is nogal wat, als je werk dat effect heeft. Hij paart het alleen aan zo’n mond vol moralisme, dat hij volgens mediamakers Marcel van Roosmalen en Marc-Marie Huijbregts een messias- of Jezus-complex heeft, zo haalde Twan Huys naar boven. Interessant dus om deze jongen bij College Tour een beetje beter te leren kennen. Zo zagen we hoe zijn warme, gezellige jeugd omsloeg door een ernstig auto-ongeluk op zijn veertiende. Hij werd depressief, hypochondrisch en jarenlang heel erg kwaad dat een ander zijn lichaam én leven zo omver had kunnen rijden. Die innerlijke boosheid tegen onrecht verklaart zijn vasthoudendheid in zijn werk.

Grappig genoeg leek de fris gekapte tv-maker in gestreept Jean Paul Gaultier-achtig T-shirt wel een beetje verlegen bij zijn entree in Het Paard in Den Haag. En bij Twan Huys’ complimenten over het The Voice-onderzoek (“Topwerk, een 24-karaats scoop”) verwees hij vaak naar zijn redactieteam. Huys’ eerste vraag was wel meteen een goed doordachte: “Waarom heb je sinds die uitzending in januari niets meer erover laten horen?” Het OM stelt nu pas verder strafrechtelijk onderzoek in naar de aangiftes tegen Ali B, Marco Borsato en Jeroen Rietbergen. Waarom hield hij de druk er niet op?

Hofman had wel een antwoord: hij wilde ruimte laten voor anderen. Boos had ‘het document’ geleverd, gedubbelcheckt, en nu mochten vrouwen en experts hun verhaal doen.

Zonde om stil af te wachten

Dat klinkt logisch, en Twan Huys vroeg er helaas niet op door. Het is ook niet zo dat deze ‘deugneus’, zoals hij zichzelf noemt, publiekelijk de rechter moet blijven spelen omdat niemand anders het doet. Maar ja, bij uitstek híj weet dat MeToo-kwesties de neiging hebben steeds weer de kelder in te duiken. Hij zegt het zelf over de casus bij D66. Media-staatssecretaris Gunay Uslu vond in een interviewtje in College Tour dat omstanders zich ook moeten roeren, en dat dit actueel móet blijven. Hofman reageerde cynisch: “Ze is van D66. Het is 20 april nu we dit opnemen, en ze heeft nog níets openlijk gezegd over hun eigen geval.”

Afgelopen weekend kwam uit dat zangeres Ellen ten Damme ook een The Voice-achtige ervaring had gehad met Ali B en juridische stappen neemt. Als Hofman dan zegt dat hij na zijn Boos-uitzending wel tweeduizend mails heeft gekregen, ‘een goed deel ervan’ met dezelfde strekking, lijkt het mij zonde om stil te blijven afwachten. Híj krijgt tenminste de boel in beweging.

