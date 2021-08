Waarom het niet toevallig is dat er juist nu een #MeToo-zaak tegen Bob Dylan loopt

Van R. Kelly en Michael Jackson, tot Ryan Adams: behoorlijk wat popiconen werden de afgelopen jaren beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen. Nu behoort ook Bob Dylan tot dat illustere rijtje. De singer-songwriter van Blowin’ in the Wind en The Times They Are a-Changin’ is vrijdag in New York aangeklaagd door een vrouw die zegt dat Dylan haar in 1965 heeft misbruikt. Zij was toen 12, Dylan was 23 of 24.

Dylan zou zijn sterrenstatus hebben ingezet

Dylan zou in een periode van zes weken een band hebben opgebouwd met de vrouw, die inmiddels 68 is. Om dicht bij haar te komen, zou hij zijn sterrenstatus hebben ingezet, in combinatie met drugs, alcohol en fysieke dreigementen. Dat meldt onder meer The Guardian op basis van gerechtelijke documenten. De vrouw wordt in die documenten alleen ‘JC’ genoemd.

JC zegt dat Dylan haar meerdere keren heeft misbruikt, onder andere in het beroemde Chelsea Hotel in Manhattan. Ze eist een juryrechtszaak en een schadevergoeding vanwege de aanranding en de blijvende emotionele schade die de zanger haar heeft berokkend.

Een woordvoerder van de nu 80-jarige Dylan gaf maandag een korte reactie: “Deze 56 jaar oude claim is niet waar en we zullen ons verwoed verdedigen.”

Bob Dylan in 1965 tijdens de opnames van het album 'Highway 61 Revisited' in de Columbia's Studio A in New York. Beeld Michael Ochs Archives/Getty Images

Waarom nu na al die jaren?

De timing van deze zaak is niet toevallig. Eén dag nadat JC de aanklacht had ingediend, verviel een tijdelijke wet die ervoor zorgde dat kindermisbruik in de staat New York niet zou verjaren.

Tot twee jaar geleden moesten slachtoffers van kindermisbruik uiterlijk op hun 23ste een aanklacht indienen. Anders verjaarde de kwestie. Maar de zogeheten Child Victims Act van 2019 heeft die leeftijd verhoogd naar 55 jaar. Toen de nieuwe wet inging, mochten mensen boven de 55 tijdelijk óók alsnog naar de rechter stappen. Zo vielen zij niet buiten de boot als ze in de tussenliggende jaren de 55 gepasseerd waren.

De stem van zijn generatie

Meer mensen hebben rechtszaken aangespannen in de aanloop naar de deadline van 14 augustus. Alleen al tussen 4 en 11 augustus kwamen er bijna duizend aanklachten van kindermisbruik binnen. Ter vergelijking: in de twee jaar daarvoor waren er een kleine 8300 binnengekomen. Dat blijkt uit New Yorks gerechtelijke administratie.

Dylan, die in 1941 werd geboren als Robert Allen Zimmerman, verkocht in zijn zestigjarige loopbaan meer dan 125 miljoen albums. In 2016 won hij de Nobelprijs voor Literatuur, en eind 2020 verkocht hij de rechten op zijn liedjes voor naar verluidt 250 miljoen euro. Door zijn protestsongs uit de vroege jaren zestig kwam hij bekend te staan als een stem van zijn generatie.

