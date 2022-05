Waarom het Eurovisiesongfestival toch nog spannend wordt vanavond

Het is nog helemaal niet gezegd dat Oekraïne gaat winnen vanavond. Televoters én een charmante langharige Brit zouden nog wel eens roet in het eten kunnen gooien.

Pas op dat u zich niet verslikt in een bitterbal vanavond. Want de uitslag van het Eurovisiesongfestival 2022 kan nog wel eens een grote verrassing zijn. Volgens de beroepsvoorspellers heeft de Oekraïense groep Kalush Orchestra een kans van 58 procent op de winst. Maar die zitten er best vaak naast, in de afgelopen tien jaar maar liefst zes keer. Meestal is het stuivertje wisselen in de top drie, maar in 2011 stond Azerbeidzjan zevende bij de bookmakers en toch ging het duo Ell & Nikki er met de prijs vandoor.

De grote verrassingen én kanshebbers zitten dit jaar tussen de Big Five; de landen die financieel het meest bijdragen aan het festival en dus altijd verzekerd zijn van een finaleplaats. Van die landen ziet het publiek tijdens de halve finales alleen een kort filmpje en dus zijn de optredens nog fris en verrassend in de finale. Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk: ze maken een verpletterende indruk.

Een strakke act, een powerballad en een hoopgevend liedje

Sowieso zijn de acts die nu in de top vijf staan zijn heel verschillend en dus is het de vraag waar de Europese televoters zin in hebben. Is het de strakke act van de Spaanse Chanel die echt een daverend podiumoptreden heeft, het liefdesduet tussen de twee Italiaanse mannen Mahmood en Blanco, de powerballad van de Zweedse Cornelia Jakobs of het hoopgevende liedje van de langharige Brit Sam Ryder?

Vooral die laatste is een artiest om rekening mee te houden. Ryder heeft met elf procent na Oekraïne de hoogste winkans. De sympathieke zanger is met zijn 12 miljoen TikTok-volgers een absolute publiekslieveling. Die vergaarde hij tijdens de eerste lockdown in 2020, toen hij begon met het uploaden van zijn beroemde covervideo’s, die de hemel in werden geprezen door beroemdheden als Justin Bieber en Alicia Keys.

En hij heeft ook nog echt een goed liedje. Ryder zingt dat hij de weg kwijt was en in een zwart gat zat – een ervaring die velen met hem deelden tijdens de pandemie. Maar nu heeft hij weer vleugels gekregen en kan hij zó ver vliegen dat hij zelfs de sterren raakt. Een aansprekende boodschap van hoop na donkere tijden, iets waar veel Europeanen nu behoefte aan hebben.

Vriendjespolitiek

En die Europese televoters zijn verantwoordelijk voor de helft van de punten. Elk land heeft 58 punten te verdelen en die worden bij elkaar opgeteld. In het verleden is gebleken dat het publiek vaak heel anders stemt dan de vakjury’s, die politieke belangen toch vaak laten meewegen. Buurlanden geven elkaar punten, hoe dramatisch slecht het lied ook is. Vriendjespolitiek is het songfestival niet vreemd.

Maar de kijkers thuis stemmen vooral op het leukste liedje, politieke overwegingen spelen nauwelijks een rol. Hoe ze reageren op een land in oorlog, is afwachten. Voorheen zorgden de publieksstemmen vaak voor gefronste wenkbrauwen, maar gaven ze wel de doorslag.

Ook Sietse Bakker denkt niet dat het een gelopen race is voor Oekraïne, zei hij vorige week in Trouw. De hoofdproducent van het Eurovisiesongfestival in Rotterdam voorspelt dat mensen op Oekraïne gaan stemmen, maar óók nog op hun favoriete nummer. “In dat geval kan het nog weleens moeilijk worden voor Oekraïne om de televoting te winnen.”

