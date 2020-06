Waarom ‘Gone With the Wind’ zo gevoelig ligt

Racistische stereotypen

In Birth of a Nation (1915) werden zwarte mannen afgebeeld als halve wilden en seksuele roofdieren – het Black Buck-stereotype. Aanhangers van de Ku Klux Klan werden verheerlijkt als witte redders van de beschaving. Deze film was zo racistisch dat er als reactie een nieuw genre ontstond: race films, die juist niet racistisch waren.

In het begin van Dumbo (1941), de Disney-animatie over het gelijknamige olifantje, sjouwt een groep slaven met een circustent. Later in de film figureert een groepje kraaien dat overduidelijk gebaseerd is op racistische stereotypen van zwarte mannen. De leider van het groepje heet Jim Crow, vernoemd naar de Amerikaanse wet die de segregatie legaliseerde.

Racisme zit in veel films subtiel verwerkt, maar het personage Uncle Remus in de Disney-film Song of the South (1946) is een van de minder subtiele verschijningen. Remus was duidelijk ooit het bezit van de plantage die hij in de film zijn ‘thuis’ noemt, maar inmiddels werkt hij er niet meer. Toch is zijn enige functie nog steeds de dienende rol voor de witte mensen in zijn omgeving, in dit geval de zeven­jarig Johnny met wie het niet zo goed gaat.

Swiss Family Robinson (1960) is een gezellige familiefilm over een gestrand gezin en hun fantastische boomhut, maar ook met Aziatische piraten die overduidelijk op een tekentafel in Hollywood zijn bedacht.

Je verwacht het niet, maar de romantische komedie Breakfast at Tiffany’s (1961) is ooit de ‘meest onopvallend racistische film aller tijden genoemd’. Dat komt vooral door de rol van Mickey Rooney als Mr. Yunioshi, die met half afgeplakte ogen en het eeuwige spraakgebrek het Aziatische stereotype nog maar weer eens serveerde.

In Angelique and the Sultan (1968) zijn ‘de Arabieren’ zonder uitzondering slavenhandelaren die de mooie Angelique willen verkrachten en verhandelen.

Short Circuit (1986) bevat een stereotype dat iedereen inmiddels kan dromen: de Indische wetenschapper met het gepatenteerde accent, gespeeld door een witte acteur.