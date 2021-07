Waarom ging het mis tussen de broers uit de podcast Broederliefde?

De broers uit de podcast Broederliefde wonen pal naast elkaar en ze groeiden samen op in dezelfde weeshuizen. Toch ging het mis.

“Hoe leuk en goed kunnen we het met elkaar hebben. Twee broers die naast elkaar wonen. Los samen met mij de problemen op die tussen ons in staan. We zijn zeventigers, het kan nog.” Het doet hem pijn, Peter. Dit schreef hij zijn ‘beste broer’ en buurman aan die doodstille weg in het Zeeuwse gehucht waar ze wonen. Deed de brief in zijn bus. Geen reactie.

Peters dochter, journalist Caroline van Keeken, is het zat. Want waarom staan haar vader Peter (76) en oom Geertjan (74) als stijfkoppige Amsterdamse Zeeuwen tegenover elkaar?

Er is iets met Geertjans ex, een te ver geplaatste luifel en stankoverlast. Peter zegt dat z’n broer spullen jat van zijn land. De gemeente Sluis heeft zelfs geprobeerd met mediation de broers nader tot elkaar te laten komen. Tevergeefs.

Plooitjes van z’n polsjes

Aanvankelijk waren het vakantiehuizen om even weg te zijn uit Amsterdam. Maar ze wonen er alweer tien jaar permanent. Geertjan was altijd Peters kleine broertje. Peter: “We zaten in dezelfde kindertehuizen toen mijn moeder tb kreeg. Ik hield altijd zijn hand vast, ik zie de plooitjes van z’n polsjes nog voor me. Zo ontfermde ik me steeds over hem.”

Peter ging naar de Rietveld Academie en werd grafisch vormgever. Geertjan maatschappelijk werker. Beide broers trouwden twee keer, scheidden twee keer en kregen beiden vier kinderen. Veel fijne vakanties hadden ze daar in Zeeland, herinnert dochter Van Keeken zich. Maar na de laatste scheiding van Geertjan ging het mis. Hij liet niemand meer toe die bleef omgaan met zijn ex en haar familie. Sindsdien pesten de broers elkaar met kleine dingen, Geertjan laat z’n auto altijd iets te hard optrekken voor het huis van Peter, zegt Peter. En Peter blokkeert de uitgang, zodat zijn broer er niet uit kan, biecht hij grinnikend op.

Van Keeken spreekt eerst haar vader uitgebreid, daarna haar oom. Allemaal om ze als in Het Familiediner samen aan tafel te krijgen. Oké, ze mag thee komen drinken, zijn nichtje. Maar als Van Keeken over de ruzie begint, kapt Geertjan het af.

Buurtbarbecue

We mailen even met Van Keeken om te vragen hoe het nu gaat. En waarom ziet haar vader de ex van zijn broer nog steeds? Ze vertelt dat haar vader haar alleen zo nu en dan op verjaardagen tegenkomt, want ze hebben nu eenmaal veel gemeenschappelijke vrienden.

Is er hoop? “Peter organiseert nu een buurtbarbecue waarvoor hij ook Geertjan uitnodigt.”

In elk geval stopt Peter elk jaar een felicitatiekaart bij Geertjan in de bus op zijn verjaardag. Het blijft immers z’n broertje.

