Waarom een onbenullig babyfilmpje miljoenen waard kan zijn

Baby Charlie (één jaar oud) bijt in de vinger van zijn broer Harry (drie). Harry lacht – “Charlie bit me” – en steekt z’n vinger terug in Charlie’s mond. De baby bijt harder, de peuter gilt en de baby giechelt. Harry herhaalt dezelfde zin, en dat is het zo’n beetje. Charlie bit my finger – again is een typisch familiefilmpje. De vader van de Britse broertjes zette het in 2007 alleen online om met opa te delen.

Toch was Charlie bit my finger in 2009 de meest bekeken video op heel YouTube, met 130 miljoen views. Vandaag de dag staat de teller op meer dan 880 miljoen. Een miljard kijkbeurten zal het echter niet halen: aanstaande zaterdag wordt het filmpje geveild en daarna van YouTube verwijderd.

Veilingen van online objecten zijn in de mode. In april werd de eerste tweet van Twitter-CEO Jack Dorsey geveild voor een kleine 3 miljoen dollar. In maart leverde een digitale kunstcollage van de Amerikaanse kunstenaar Beeple maar liefst 70 miljoen dollar op.

Miljoenen euro’s voor een onbenullig filmpje?

Ook in dit geval kunnen de biedingen in de miljoenen lopen, zegt tech-expert Jarno Duursma overtuigd. “Heel jammer dat ik niet genoeg geld met cryptovaluta heb verdiend, haha. Het zou toch geweldig zijn om Charlie bit my finger te hebben?”

Wat voor waarde heeft zo'n filmpje? Allereerst een financiële: “Door cryptovaluta zoals bitcoin vinden mensen het steeds normaler om te investeren in digitale objecten. Bovendien hebben mensen die vroeg in crypto investeerden nu ontzettend veel geld en weten zij: als je vroeg aanhaakt bij een trend, kun je spekkoper zijn. Dus zij drijven de prijzen soms sterk op.”

Daarnaast kunnen advertentie-inkomsten een rol spelen. Als er op de lange termijn nog eens 100 miljoen mensen naar Charlie bit my finger kijken, verdient de eigenaar al gauw een paar miljoen dollar. Maar dan met een ‘non-fungible token’, of NFT.

“Simpel gezegd geef je als maker een code, een digitaal eigendomscertificaat aan een digitaal object, waarmee je kunt zeggen: dit is een uniek door mij aangewezen exemplaar. Zo creëer je schaarste. Vervolgens gaan vraag een aanbod hun werk doen.”

Sentimentele waarde

Dus gaat het de koper straks alleen om de dollars? Nee, het draait ook om sentiment. “Charlie bit my finger was een van de eerste virale video’s op YouTube. Het heeft een historische, gevoelsmatige en culturele waarde.”

Het lijkt een kwestie van tijd voordat meer mensen YouTube-video’s veilen. “De geest is uit de fles.” Recent kwamen al een paar internetmemes (grappige plaatjes op internet) onder de hamer. Een beroemde foto van een ongemakkelijke puber, Bad Luck Brian, leverde 36.000 dollar op. En dan is er de meme Disaster Girl, waarop een vierjarig meisje met een griezelige glimlach in de camera kijkt, terwijl achter haar een huis afbrandt: 500.000 dollar.

Correctie 20-5: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de internetmeme Four Lads In Jeans voor een miljoen Britse ponden is geveild. De meme is voor dit bedrag te koop gezet, maar niet verkocht.

Lees ook:

Deze Nederlanders waren de digitale kunsthype ver voor

Met de veiling van een digitaal kunstwerk van Beeple voor 70 miljoen dollar werd de digitale kunst in één klap in de schijnwerpers gezet. Maar die bestaat al zolang er computers zijn.