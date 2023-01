Waarom DPG Media staat te trappelen om RTL Nederland over te nemen

Het grootste mediabedrijf van Nederland wil heel graag een televisiezender en een streamingdienst toevoegen aan het mediapakket met kranten, tijdschriften, websites en radio. Wat maakt RTL Nederland zo interessant voor DPG Media?

Nu de fusie tussen RTL Nederland en Talpa van de baan is, ligt de weg open voor DPG Media om een nieuwe poging te wagen om een Nederlandse televisiezender in handen te krijgen. Het grootste mediabedrijf van Nederland probeerde al eerder om RTL over te nemen. Waarom is het voor de eigenaar van onder meer Trouw, de Volkskrant en Q Music eigenlijk zo interessant om televisie toe te voegen aan het pakket met websites, kranten, tijdschriften en radio?

Televisie is voor DPG Media geen onontgonnen terrein; in België is het bedrijf al eigenaar van de grootste zender VTM en sinds vorig jaar het Franstalige deel van RTL. Volgens een woordvoerder zit televisie ‘in het DNA’ van het bedrijf. Een breed pakket is om meerdere redenen belangrijk voor een bedrijf als DPG Media, dat voor het grootste deel leeft van advertentie-inkomsten.

Consumenten komen de hele dag door in contact met media. ’s Morgens valt eerst de krant op de mat, onderweg in de auto luister je naar de radio, tijdens de lunch check je het laatste nieuws op je smartphone en ’s avonds plof je op de bank met een documentaire of serie op een streamingdienst naar keuze. Mediabedrijven die het lukt om op al die momenten aanwezig te zijn, leren meer over hun gebruikers en zijn beter in staat om mensen de op dat moment voor hen geschikte advertenties te tonen.

Een schat aan gebruikersdata

Dat is interessant voor adverteerders, want zo’n groot mediabedrijf is als een onestopshop; ze kunnen er in één keer een campagne kopen die zowel op de radio als op internet en in de dagbladen te zien is. Op die manier versterken de uitingen elkaar en kom je de hele dag in aanraking met die ene reclame voor bijvoorbeeld zonvakanties.

Daarbij is het voor adverteerders belangrijk om te weten bij wie hun advertenties terechtkomen. Daarom verzamelen mediabedrijven zoveel mogelijk data van hun bezoekers, luisteraars en lezers. Wie zijn ze, waar wonen ze, hoe oud zijn ze en waar liggen hun interesses? Vooral online diensten zijn bij uitstek geschikt voor het verzamelen van dit soort profieldata. Ook Google en Facebook beschikken over een schat aan gebruikersdata en om de concurrentie met deze grote internationale bedrijven aan te kunnen, bouwt DPG Media ook aan een eigen database met informatie van hun bezoekers.

De interesses van Nederlanders

Voor DPG Media is het pakket zonder een Nederlandse televisiezender niet compleet. Vooral RTL is aantrekkelijk omdat die zender ook flink heeft geïnvesteerd in de streamingdienst Videoland. Als DPG Media RTL kan toevoegen aan het bestaande portfolio, heeft het bedrijf alles in handen om consumenten in Nederland de hele dag te kunnen voorzien van media én advertenties.

Bovendien kan DPG Media met RTL nog meer leren over de interesses van Nederlanders, bijvoorbeeld welke series mensen kijken om bij te ontspannen. De televisiezenders en streamingdienst van RTL zijn dus een goudmijn voor het bedrijf. Het is op dit moment niet bekend of de partijen alweer aan de onderhandelingstafel zitten en als ze tot een afspraak komen, is het afwachten of de ACM de overname van RTL door DPG Media goedkeurt.

Lees ook:

RTL en Talpa mogen toch niet fuseren van de ACM

RTL en Talpa worden toch niet één groot commercieel televisiebedrijf. De Autoriteit Consument en Markt vindt het risico te groot dat de prijzen voor consumenten zullen stijgen als er geen concurrentie meer is op de markt.

RTL en Talpa slaan de handen ineen, maar wordt de televisiekijker er beter van?

Met Talpa in de zak heeft RTL een concurrent minder. Wat zijn de gevolgen voor het Nederlandse televisielandschap?