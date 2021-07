Waarom de eigenzinnige Frida Kahlo helemaal in deze tijd past

Frida Kahlo is een wereldster met toegewijde fans. In het Cobra Museum in Amstelveen lopen verschillende vrouwen met een bloem in hun gevlochten haar of een kleurige jurk, duidelijk geïnspireerd door de folkloristische Mexicaanse outfits die Kahlo droeg. Ze schieten selfies met de zelfportretten van hun idool.

Kahlo is nu eenmaal de beroemdste vrouwelijke beeldend kunstenaar ter wereld. Haar populariteit neemt alleen maar toe, want de kunstenares die leefde tussen 1907 en 1954 past in vele opzichten helemaal in deze tijd – allerlei actuele thema’s zijn in haar leven en persoon vertegenwoordigd.

Frida Kahlo: Zelfportret met Apen, 1943. Beeld Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust

Vanzelfsprekend is ze een boegbeeld voor de vrouwenzaak. Maar ook de lhbtiq+-beweging kan zich hartstochtelijk identificeren met de biseksuele Kahlo. Met haar inheems-Mexicaanse wortels is ze het toonbeeld van anti-kolonialisme en culturele diversiteit. Haar links-revolutionaire sympathieën resoneren vast ook nog bij een deel van het publiek.

Zonder het busongeluk was Kahlo waarschijnlijk niet gaan schilderen

En dan haar persoonlijke lijdensweg. Op haar 18de raakte ze ernstig gewond bij een busongeluk, ze werd letterlijk gespietst door een ijzeren staaf. Kahlo raakte blijvend gehandicapt, moest veel operaties ondergaan en had een aantal miskramen. In haar schilderijen en tekeningen zijn de mentale en fysieke pijn – vaak vervat in surrealistische beelden – voelbaar.

Zonder het busongeluk dat haar verminkte, was Kahlo waarschijnlijk helemaal niet gaan schilderen. Maanden lag ze op bed; haar moeder had een speciale ezel ontworpen zodat ze kon schilderen. Het enige onderwerp voorhanden was ze zelf, en het zelfportret werd haar handelsmerk – in het Cobra Museum hangen er zeven. Compromisloos eerlijk onderzocht ze zichzelf. Uiterlijk – met de kenmerkende aan elkaar gegroeide wenkbrauwen en soms wat lichte haargroei op de bovenlip – en innerlijk, met al haar angsten en demonen.

Fridha Kahlo: Diego in mijn gedachten (Zelfportret als Tehuana), 1943. Beeld Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust

Het openhartige en confronterende werk is herkenbaar voor velen. Die kunnen dit jaar niet bij één, maar twee grote tentoonstellingen terecht die aan Kahlo gewijd zijn: in oktober opent in het Drents Museum in Assen Viva la Frida!.

Kahlo leefde in de schaduw van haar grote liefde Diego Rivera

De tentoonstelling in het Cobra Museum zet superster Kahlo nadrukkelijk in de context van de Mexicaanse kunst in haar tijd. Dat brengt haar terug tot menselijke proporties en dat is verhelderend. Voordat de bezoeker de in totaal 23 werken van Kahlo zelf mag bewonderen, valt er al veel te ontdekken over nauwelijks bekende vertegenwoordigers van het Mexicaanse modernisme als María Izquierdo en Carlos Mérida.

Ook Kahlo’s grote liefde Diego Rivera komt uitgebreid aan bod. Zijn naam roept nu misschien niet meer zoveel herkenning op, maar destijds was juist hij de beroemde kunstenaar.

Kahlo leefde in zijn schaduw, bijna letterlijk, want Rivera was een enorme man. Haar ouders hadden het over ‘het huwelijk van een olifant en een duif’ toen ze in 1929 met de twintig jaar oudere schilder trouwde. Rivera maakte naam met enorme muurschilderingen die de linkse regering in Mexico na de revolutionaire jaren tussen 1910 en 1917 liet aanbrengen. Het zijn drukbevolkte, verhalende werken waarin de traditionele Mexicaanse volkskunst zich vermengt met het sociaal realisme en Rivera’s communistische ideeën ruim baan krijgen.

Diego Rivera: Zonnebloemen, 1943 Beeld Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust

In de Verenigde Staten, het kapitalistische buurland, werd de kunst van Rivera grappig genoeg zeer geapprecieerd. Op de tentoonstelling is een enorme reproductie te zien van een muurschildering uit 1940, die Rivera schilderde in het City College in San Francisco. Een werk waar je naar kunt blijven kijken, je ontdekt steeds iets nieuws: de oude Azteken, Stalin en Hitler, Charlie Chaplin en in een hoekje ook Frida Kahlo.

'Vrouw van meester-muurschilder penseelt ook vrolijke kunstwerkjes’

Tien jaar eerder woonden en werkten Rivera en Kahlo, pas getrouwd, ook al een poos in San Francisco en trokken daarna verder door de VS. Ze werden gefêteerd door de superrijken als de Fords en de Rockefellers. Kahlo ergerde zich vaak mateloos aan hun ongebreidelde rijkdom. Rivera raakte geregeld in conflict met zijn opdrachtgevers omdat hij het niet kon laten linkse motieven in zijn muurschilderingen te verwerken.

In Detroit werd Kahlo in 1932 geïnterviewd door een krant. De kop luidde toen nog: ‘Vrouw van meester-muurschilder penseelt ook vrolijke kunstwerkjes’. Dat zou snel veranderen. In 1938 had ze een expositie in New York, een jaar later stond ze op de cover van Vogue en toonde ze haar werk in Parijs.

Rivera zag Kahlo overigens altijd als gelijke op kunstgebied. Het echtpaar deelde een liefde voor de Azteken en de Mexicaanse volkskunst. Maar hun werk verschilt sterk, alleen al in formaat. In Kahlo’s kleinere, gedetailleerde schilderijen speelt Rivera niet zelden een rol – heel letterlijk in het beroemde zelfportret Diego in mijn gedachten waar zijn gezicht op haar voorhoofd verschijnt.

Frida Kahlo: De liefdesomhelzing van het universum, de aarde (Mexico), mijzelf, Diego, en Señor Xolotl, 1949. Beeld Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust

Ze hadden een stormachtige, onconventionele relatie. Ze trouwden, scheidden en trouwden opnieuw. Allebei hadden ze affaires. Rivera onder anderen met de jongere zus van Kahlo – waar ze slechts korte tijd woedend over was – Kahlo met mannen en vrouwen.

In een van de filmfragmenten die op de expositie te zien zijn, legt een zelfverzekerde Kahlo haar handen op de schouders van een jonge vrouw in de deuropening van haar huis. Met een veelbetekende blik neemt ze haar mee naar binnen en sluit de glazen deuren. Dat moet wat geweest zijn in die tijd.

Even verderop hangen de prachtige kleurenfoto’s die Nickolas Muray van haar maakte. Met hem had Kahlo jarenlang een relatie. De beelden van de kunstenaar in haar kleurige kostuums en haar kunstig gevlochten haar zijn betoverend. Alsof een team van stylisten aan haar imago heeft zitten sleutelen. Je ziet de ‘Fridamania’ ter plekke ontstaan.

Frida Kahlo & Diego Rivera - A Love Revolution tot en met 26/9 in het Cobra Museum, Amstelveen

★★★★☆



Correctie 16-7: In eerste instantie stond als auteur van dit verhaal per abuis Joke de Wolf vermeld in plaats van Harmen van Dijk.

