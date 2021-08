Waarom Beyoncé minder revolutionair is dan ze lijkt

De Amerikaanse zangeres Beyoncé is een rolmodel voor miljoenen meisjes, vrouwen en zwarte mensen. Maar ze is minder revolutionair dan ze lijkt, zeggen de schrijfsters van het boek Liberté, égalité, Beyoncé!.

Queen Bey, zo noemen haar fans zangeres Beyoncé liefkozend. De bijnaam zegt alles over de statuur van de Amerikaanse, die op 4 september veertig wordt. Beyoncé Giselle Knowles begon haar muzikale loopbaan als leadzangeres van de meidengroep Destiny’s Child en debuteerde in 2003 als soloartiest met het album Dangerously in Love. In de daarop volgende jaren ontwikkelde ze zich van zangeres naar superster en uiteindelijk tot rolmodel.

Dat miljoenen meisjes en vrouwen wereldwijd haar als voorbeeld zien heeft ze te danken aan haar uitstekende muziek, maar ook aan de boodschappen die ze verkondigt. Beyoncé is zich gedurende haar carrière steeds nadrukkelijker als feministe en voorvechter van de positie van zwarte mensen en van de zwarte cultuur wereldwijd gaan presenteren.

In het boek Liberté, égalité, Beyoncé!, dat donderdag verschijnt, buigen elf vrouwen zich over de vraag wat de zangeres zo bijzonder maakt. Zo worden haar muzikale ontwikkeling, moederschap en imago onder de loep genomen. Maar er worden ook kritische noten gekraakt.

‘Wat is beter dan één miljardair?’

Journaliste en programmamaker Clarice Gargard schrijft in haar bijdrage bijvoorbeeld over de verheerlijking van het kapitalisme door Beyoncé in songs met teksten als: “Wat is beter dan één miljardair? Twee (twee). Vooral als ze dezelfde kleur hebben als jij.”

Gargard vraagt zich af of het het obsessieve vergaren van welvaart door Beyoncé wellicht een traumarespons is van underdog en gemarginaliseerd persoon die heeft moeten overleven “in de witte kapitalistische cisheteroseksuele en able-bodied (zonder lichamelijke beperkingen, red) wereld”. In dat licht beschouwd is het niet gek dat Beyoncé in het nummer Boss tevreden vaststelt dat niet alleen zijzelf maar ook haar nazaten er warmpjes bij zullen zitten: “Dat zijn veel bruine kinderen voor je Forbes-lijst’.

Uit de film ‘Black is King.’ Beeld AP

Wat de oorzaak van Beyoncé’s zucht naar rijkdom ook is, voor Gargard is duidelijk dat het kapitalisme van Beyoncé nooit onze redding kan zijn. Want: “Consumeren, produceren en winst maken kan bijna niet zonder schade aan andere mensen of het milieu aan te richten.” Ook Beyoncé ontkomt daar niet aan; ze laat de kleding voor haar merk Ivy Park door vrouwen in sweatshops in Sri Lanka maken.

Maar al heeft Beyoncé's kapitalisme zijn bedenkelijke kanten, Gargard ziet ook mogelijke positieve kanten: “De revolutie komt weliswaar niet vanuit een kapitalistische popster van wereldformaat, maar ze kan wel als een opstap ernaartoe fungeren.”

The Day Beyoncé Turned Black

Minstens zo boeiend is de vraag welke positie Beyoncé inneemt als voorvechter van rechten van zwarte mensen. In haar bijdrage onderzoekt journaliste en schrijfster Sabrine Ingabire de maatschappelijke impact van het nummer Formation. De video van het nummer verscheen in 2016 en liet onder meer de zangeres zien op een zinkende politiewagen, een duidelijke aanklacht tegen het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen.

Dat een superster als Beyoncé zich uitsprak over dit onderwerp, was een belangrijk moment in de muziekgeschiedenis. Het leidde echter ook tot veel rumoer en het programma Saturday Night Live wijdde er zelfs een sketch aan onder de titel The Day Beyoncé Turned Black. Want waar veel witte fans haar tot dat moment gewoon als een artiest zagen die leuke liedjes maakte, viel Beyoncé’s stellingname als zwarte artiest hen rauw op het dak.

Uit de film 'Black Is King' Film Beeld Walt Disney Pictures/Kobal/Shutt

Volgens Ingabire waren de witte critici onder te verdelen in drie groepen. De eerste groep beschuldigde Beyoncé ervan dat ze zich de Black Lives Matter- beweging toe-eigende om relevant te blijven. De tweede groep vond het prima dat Beyoncé zich sociaal wilde uitspreken, maar vond het wel “jammer dat haar muziek nu zo slecht klinkt”.

De derde ging het verst en noemde de zangeres een terrorist omdat ze anti-politie en anti-Amerika zou zijn. De groep organiseerde anti-Beyoncé-protesten en deed zelfs een oproep om haar te lynchen. “Ja, lynchen”, schrijft Ingabire. “Want een zwarte vrouw willen lynchen omdat ze racisme aankaart in één videoclip is wat mensen doen als ze niet racistisch zijn.”

De stille belofte bleek een leugen

Voor zwarte fans was Formation intussen een veel minder grote verrassing. Ingabire: “Ze herkenden en begrepen de referenties in de songteksten en muziekvideo’s.” Toch bleek de stille belofte van Formation volgens Ingabire een leugen te zijn. “De stille belofte dat Beyoncé door middel van haar kunst niet alleen zichzelf, maar ook ons, aan het bevrijden was van maatschappelijke verwachtingen en sociale ongelijkheden.”

Bij het verschijnen van Formation spraken zwarte antiracistische en antikapitalistische strijders al de zorg uit dat de ster de radicale schreeuw om gerechtigheid zou verzachten voor een mainstream publiek. Die bezorgdheid bleek niet ongegrond. Enkele maanden later bracht Beyoncé een verklaring uit waarin ze zei niet anti-politie te zijn, daarmee de boodschap van Formation deels ontkrachtend.

Dus zit er volgens Ingabire niets anders op dan de verandering zelf in gang te zetten. “Wij zullen onze eigen revolutie teweeg moeten brengen. En het is oké als jouw revolutie begon in de stem van Beyoncé – zolang die daar niet eindigt.”

Lees ook:

Beyoncé sluit niemand uit

Miljoenen fans wachtten in spanning en toen was het er: Black is King van cultureel icoon Beyoncé.