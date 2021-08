Waardeloze kijkcijfers, maar de online megahit Dertigers loopt soepel het tweede seizoen in

De impulsieve Saar gaat nu (eindelijk) met Pieter, de ambitieuze arts Nora heeft haar baby maar is vriend Feras kwijt, met het nodige opvang-gepingpong tot gevolg. En homogeliefden Alex en Elias gaan trouwen. Het zijn wat ontwikkelingen die deze week in het nieuwe seizoen van Dertigers (BNNVara) zijn uitgezet. Ik kijk weer ontspannen en met plezier.

De serie naar de gelijknamige Vlaamse variant gaat over millennials en hun dilemma’s. Ze kunnen moeilijk afscheid nemen van het studenten- en uitgaansleven, en vinden misschien de grote liefde, maar worstelen dan met de verantwoordelijkheid die bij kinderen, carrières en hypotheken hoort; maar al te herkenbaar uit die tijd. Tussen de grootstedelijke Amsterdamse shots komen er nog verhaallijnen bij over overspel en een onderliggend groepstrauma rond de dood van Pieters tweelingbroer. Het maakt dat de acht vrienden elkaar steeds weer opzoeken om over hun levens te soebatten.

Wie kijkt, blijft kijken

Sinds deze week is de 24-delige serie van maandag tot en met donderdag op tv, en het moet gezegd: met waardeloze kijkcijfers, onder de 150 duizend. Waarom dan een tweede seizoen? Nou, als door een wonder heeft de moeilijk bereikbare millennials-doelgroep de serie online gevonden. Op NPO Plus scoorde Dertigers al 5,7 miljoen (!) streamstarts. Een tweede en al aangekondigd derde seizoen rollen dan vanzelfsprekend van de band.

Wie kijkt, blijft ook wel kijken. De personages worden met warmte en lol gespeeld en wekken genoeg nieuwsgierigheid naar hun vervolgstappen. Maar de serie mist wat diepgang. Bijna nooit is er interactie tussen de dertiger en zijn eigen ouders waardoor het familiesysteem zichtbaar wordt en drijfveren beter te verklaren zijn. In de puber- en ouderserie Oogappels bijvoorbeeld vertellen (groot-)ouders in intermezzo’s wat ze van de boel vinden. Je ziet feilloos wat hun doorgegeven waarden en normen zijn, en of een kind in hun armen veilig was, of het nooit goed kon doen.

Huis uit gezet, relatie stuk en het co-ouderschap loopt stroef

In Dertigers draait het script bijna alleen om die generatie zelf: een gemiste kans. Want waar in het vorige seizoen een beetje achtergrond zichtbaar werd, vielen een hoop stukjes op hun plaats. Zo bleek de arme gitarist Pieter het nooit tegen de schim van zijn verongelukte tweelingbroer te kunnen opnemen; die broer was meer bij hun vader in de smaak gevallen. Met die achtergrond begrijp je zijn lamlendige bestaan beter: huis uit gezet, relatie stuk, co-ouderschap rond zoontje Luuk loopt stroef vanwege onderlinge verwijten. Geheid dat Luuk (7) een keer in het water belandt rondom de woonboot van Saar waar Pieter tijdelijk intrekt. Wéér zie je: hij bedoelt alles zo goed, maar hij moet uiteindelijk steeds weg. Dat heb je als je geen eigen plek hebt. Als je het jezelf niet waard vindt om een eigen plek te hebben.

Van de snelle jongen Bart en zijn gekrenkte vrouw Lot zou ik ook wel willen weten waar ze vandaan komen. Of van die lieve Alex, die aan al zijn vrienden meer toewijding toont dan aan zijn eigen leven met geliefde Elias. Dit tweede seizoen hebben hoofdregisseur Elzelien Peters en acteur Lykele Muus (Bart in de serie) de Nederlandse scripts geschreven, en zich alleen losjes op de originele Vlaamse verhaallijnen gebaseerd. We zullen zien of karakters nu worden uitgediept, en anders mag seizoen drie wel de diepte in.

