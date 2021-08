Waar kan iets allemaal mee te maken hebben?

Ik heb ongeveer hetzelfde taalgevoel als mijn vrouw, wat onze goede verhoudingen natuurlijk aanmerkelijk bevordert, maar laatst hadden we toch een verschil van mening. Zij vond iets verkeerds aan de constructie ‘dat heeft ermee te maken dat...’. Naar mijn gevoel was daar niets mis mee, en ook taalkundig kon ik weinig aanknopingspunten vinden voor iets geks. Maar even later bleek dat de buren het roerend met haar oordeel eens waren. Tja, dan kun je natuurlijk aan je taalkundige gelijk vasthouden, maar dan is er blijkbaar toch iets aan de hand.

Wat kan dat zijn? ‘Iets heeft te maken met iets anders’, dat vond iedereen prima. Dus bij ‘Dat heeft te maken met het slechte weer’ was er niets aan de hand. Zodra je echter van dat slechte weer een bijzin maakte, waardoor ‘met’ veranderde in ‘ermee’ (‘Dat heeft ermee te maken dat het slecht weer is geweest’), gebeurde er blijkbaar iets.

Je zou kunnen denken dat het bezwaar hem zit in het informele van de uitdrukking ‘te maken hebben’. In schriftelijk taalgebruik komt hij wel voor, maar toch meer in gesproken taal. Maar dan zou ‘Dat heeft te maken met het slechte weer’ op dezelfde bezwaren moeten stuiten.

‘Waarschijnlijk’ weet de aandacht af te leiden

Het gekke was dat de bezwaren kleiner werden als er iets tussen ‘er’ en ‘mee’ stond. Dus ‘Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het slecht weer is geweest’ was beter. Dat lijkt een aanwijzing dat ‘ermee’ het probleem is. ‘Waarschijnlijk’ splitst dat woord, en leidt zo de aandacht af.

Uit de taalkundige literatuur is er wel discussie bekend rond voorzetselvoorwerpen met ‘met’. Veel van deze voorwerpen zijn verwant met bijwoordelijke bepalingen. Het zou kunnen dat mijn vrouw en de buren dat zinsdeel met ‘met’ meer zien als een bijwoordelijke bepaling. Van ‘We zaten met het slechte weer toch buiten’ kun je ook niet maken ‘We zaten toch ermee buiten dat het slecht weer was’.