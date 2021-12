Waar gezonde interesse in prinses Amalia overgaat in ongezonde nieuwsgierigheid

Ongetwijfeld zijn er heel wat wenkbrauwen gefronst dinsdag vanwege de keuze om berichten uit de roddelpers toe te laten in De Verdieping, teneinde de 18de verjaardag van Amalia extra kleur te geven. Het schemergebied waarin gezonde interesse overgaat in ongezonde nieuwsgierigheid speelde ook een rol bij een tv-special die Net5 maandagavond uitzond over de kroonprinses, Prinses Amalia: tiener op weg naar de troon.

De directe entourage van Amalia – genoemd werden ‘docenten, vrienden, nanny’s en familieleden’ – had niet aan de special willen meewerken, meldde Net 5 teleurgesteld. Maar mijn reactie was: gelukkig dat deze naasten hun band met de prinses niet hebben verkwanseld door details over haar leven te geven, in ruil voor een paar ijdelheid strelende minuutjes op televisie.

Gestolen camera

De mindere goden die wel meewerkten waren vooral royaltywatchers en journalisten, zoals de voormalige hoofdredacteur van het SBS6-programma Shownieuws. Deze Tina Nijkamp nam indertijd het onfatsoenlijke besluit om privéfoto’s op televisie te laten zien die afkomstig waren uit een in Argentinië gestolen fotocamera van Willem-Alexander en Máxima, toen Amalia nog piepjong was. Nog steeds enthousiast herinnerde Nijkamp zich hoe dat toen op de redactie ging: “Er kwam iemand gillend op mij af: ‘We hebben nú wat binnengekregen, moet je kijken!’” We hebben natuurlijk meteen die beelden bekeken en ja, wij wisten: dit is goud, dit wil iedereen in NL zien. Dus we waren daar heel blij mee.”

De publicatie van de gestolen beelden noopte het toen nog prinselijke paar om een rechtszaak aan te spannen tegen SBS6. Niet lang daarna kwam de RVD in 2005 met de Mediacode, een richtlijn om het fotograferen van het jonge gezin te reguleren.

Nijkamp leek zonder scrupules terug te kijken. En de maximale reflectie die je in de rommelige documentaire – de ondertiteling stond vrijwel nooit op zijn plek – hoorde over het recht op privacy voor kinderen, was dat het in ons land nog meevalt qua opdringerigheid van de media, vergeleken met bijvoorbeeld Argentinië.

Sander Paulus, verslaggever Koninklijk Huis van RTL Nieuws, had wel een waarschuwing voor de prinsessen: “Zodra ze achttien zijn, gaan de handschoenen uit voor heel veel pers en dan is het gebeurd”. Alsof hij een vogelvrijverklaring aankondigde.

Je gaat bijna hopen dat Amalia en haar zussen écht kinderen van hun generatie zijn, waarin uiterlijkheden, aandacht krijgen, likes en bekeken worden gewoon aan de orde van de dag zijn voor iedereen.

Snoep en junkfood

Nu we het toch hebben over het beschermen van kinderen tegen profiteurs: ook maandag startte KRO-NCRV een korte serie van onderzoeksprogramma Pointer over de alom aanwezige verleiding om snoep en junkfood te kopen.

En hoe ook kinderen onder de dertien jaar – op wie volgens de wet officieel geen snoep- en snackreclame mag worden gericht – via een laffe omweg toch worden bereikt via influencers. Leuke jongens en meisjes die voor de camera zogenaamd een spelletje zitten te spelen of wat knutselen, maar ondertussen heel geraffineerd steeds weer de M van McDonald’s of snoepmerken in beeld brengen.

Verbluffend is hoe goedgelovig veel kinderen zijn, dat ze niet beseffen dat hun helden hen iets probeerden aan te smeren. Doe ook hier maar een strenge mediacode, ter bescherming.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.