Vrouwen zijn de grootste onzichtbare groep in de kunst, en het Rijksmuseum wil dat beeld herstellen

Hand in hand staan een man en een vrouw op het dubbelportret. Het is geschilderd door Jan de Bray in 1663. ‘Een teken van echtelijke trouw’, stond in de oude toelichting van het Rijksmuseum, dat het schilderij in de collectie heeft. De voorwerpen rondom het paar, zoals de boeken en de globe, zouden verwijzen naar zijn beroep en zijn kennis, de vrouw was dus ook zijn vrouw.

Dat klopte niet helemaal. De man, Abraham Casteleyn, was wel drukker en oprichter van de Haerlemsche Courant, en hij was getrouwd met Margaretha van Bancken, de vrouw naast hem. Maar toen hij in 1681 overleed, nam zijn vrouw de drukkerij over. Toen Van Bancken een jaar later hertrouwde, dwong ze af dat het stadsdrukster- en courantierschap op haar naam bleef staan. Na haar dood namen haar zoon en schoondochter gezamenlijk de zaak over. Bovendien had Casteleyn de drukkerij destijds overgenomen van zijn moeder. Het idee dat we hier te maken hebben met een man in zijn universum was dus, mild gezegd, wat ongelukkig gekozen; het was een familiebedrijf, vrouwen waren net zo goed eigenaar en werkgever.

Noodzakelijke inhaalslag

Deze nieuwe informatie kwam boven tafel dankzij het project ‘Vrouwen van het Rijksmuseum’, waarbij de rol, bijdrages en het werk van vrouwen in het museum op allerlei niveaus wordt onderzocht. ‘Het is een noodzakelijke inhaalslag’ vertelt Jenny Reynaerts, tot nu toe conservator van negentiende-eeuwse schilderijen, en vanaf 1 maart vrijgemaakt voor het leiden van de werkgroep. Voor de financiële ondersteuning van het project is een gelijknamig fonds opgezet.

“Het Rijksmuseum stond niet bekend om veel aandacht voor vrouwen, het grootste deel van de collectie is gemaakt door mannen. Maar met de Slavernij- en Revolusi-tentoonstellingen hebben we laten zien meer aandacht te hebben voor inclusiviteit”, zegt Reynaerts. “Binnen dit beleid past ook die grotere aandacht voor vrouwen. Het is de grootste onzichtbare groep in het museum en daarbuiten. Wereldwijd, maar ook nog steeds in Nederland.”

Slachtoffers of heldinnen

Het project heeft drie pijlers: er wordt onderzoek gedaan naar de vervaardigers, naar de vrouwen die afgebeeld staan of verbonden zijn aan een schilderij of voorwerp, en naar de geschiedenis van het museum zelf. Bij dat laatste gaat het bijvoorbeeld over vrouwelijke conservatoren die, zodra ze getrouwd waren, tot 1957 geen officiële aanstelling konden hebben en dan als ‘vrijwilliger’ werden aangeduid. Maar ze maakten bijvoorbeeld wel de eerste collectiecatalogus van de kostuums in het museum.

Bij het beschrijven van vrouwelijke kunstenaars stuitte Reynaerts op ingeroeste mechanismes. Het is een van haar stokpaardjes, zegt ze: “Er is in het algemeen een neiging om het verhaal van vrouwelijke kunstenaars te vertellen vanuit een underdogpositie. Hun biografie wordt benadrukt, meer dan bij mannen. Vrouwen zijn bijna altijd slachtoffer of heldin, de kunstwerken zijn ondergeschikt. Terwijl in een museum de nadruk zou moeten liggen op hun werk. Net als bij mannelijke kunstenaars.”

De scheve verhoudingen bij het beschrijven van vrouwelijke kunstenaars zijn vooral aan het begin van de negentiende eeuw ontstaan. Toen kunsthistorici destijds begonnen met het inventariseren van kunstenaars, was een criterium dat deze een professioneel atelier moesten hebben. En daarmee sloten ze meteen veel vrouwen uit, die hadden dat maar zelden. Wél werkten ze vaak samen met hun mannelijke familieleden. En soms, bijvoorbeeld in het geval van Gesina ter Borch, waren ze de gelijke van hun broer of vader.

Maar vroegere kunsthistorici namen die vrouwelijke familieleden zelden serieus. Terwijl Reynaerts wel een lange lijst mannelijke kunstenaars kan noemen die ook het vak leerden van hun familie. Bij hen was dat voor de kunsthistorici nooit een probleem geweest.

Zelfportret van Gesina ter Borch (1661).

Laaghangend fruit

Het lastige is dat het museum de emancipatie niet met terugwerkende kracht op het verleden kan toepassen. Sinds maart 2021 zijn er permanent drie schilderijen van vrouwelijke kunstenaars te zien op de Eregalerij. Reynaerts: “Die werken hingen natuurlijk allang in het museum. Maar dankzij de Eregalerij staan ze op een podium, en dat is belangrijk. Daarnaast wáren er natuurlijk ook minder vrouwelijke kunstenaars. Maar als museum van kunst en geschiedenis hebben we het niet alleen over de makers, het gaat ook over de vrouwenverhalen.”

Studenten van de Universiteit van Amsterdam doken het afgelopen jaar in de portretten van echtparen uit de collectie van het Rijksmuseum. Binnen zes weken konden ze al heel veel vrouwen een eigen identiteit geven. Reynaerts noemt de nieuwe verhalen ‘laaghangend fruit’; veel gegevens over de vrouwen kan je heel makkelijk vinden, mits je andere vragen stelt.

Het vertellen van die verhalen over de vrouwen op schilderijen en tekeningen gebeurt het meest direct op de bordjes naast de kunstwerken. De meeste teksten zijn tien jaar geleden geschreven, die bekijkt de werkgroep nu opnieuw. De zeventiende-eeuwse dubbelportretten, zoals die van het drukkersechtpaar, krijgen zo een nieuwe tekst. “We bekijken de zeventiende eeuw nog altijd vanuit het idee dat de vrouw de kinderen en het aanrecht deed, en de man het bedrijf. Maar de zeventiende-eeuwse samenleving had een vrouwenoverschot”, zegt Reynaerts. “Het was oorlog, admiraals waren soms wel tien jaar op zee. Hun vrouwen regelden dus al die tijd de financiën, ze konden lezen en schrijven. Als je daarvan loskomt, wordt de geschiedenis completer. En dan heb je opeens veel meer vrouwen die actief waren in de samenleving.”

Bij de voornaam

Een van de struikelblokken bij het ordenen en beschrijven van de vrouwenverhalen is de steeds veranderende gebruiken bij de naamgeving van vrouwen. Als ze trouwden, veranderden ze soms van achternaam, maar niet altijd. “We hebben nu besloten de naam te gebruiken die de vrouwen zelf hanteerden. Het is een doorgaande discussie, en de vraag is of je rigide stelling moet nemen. De negentiende-eeuwse Sientje Mesdag-Van Houten kan je niet opeens Sientje van Houten gaan noemen, want dan weet niemand wie je bedoelt. Maar in de zeventiende eeuw was er nog helemaal geen traditie de achternaam van de echtgenoot aan te nemen. Ook worden vrouwen in de kunstliteratuur vaak alleen bij hun voornaam genoemd. Dat vermijden we, omdat dat denigrerend werkt. De achternaam is krachtiger.”

Het project sluit aan bij een grotere beweging. Op nationaal niveau werken het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum Amsterdam, het Museum Boijmans van Beuningen, de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis sinds 2021 samen in het project ‘De andere helft’, dat de rol van vrouwen in de kunstwereld onderzoekt, met name in Nederland tussen 1780 en 1980. Zo’n twintig Nederlandse kunstmusea hebben zich hier inmiddels bij aangesloten.

Bij het Rijksmuseum komt er, naast alle onderzoek, nieuwe teksten bij de objecten, podcasts en nieuwe verhalen, ook een boek. En elk jaar rond Internationale Vrouwendag een symposium. Het project duurt tot 2026, en daarna moet het ‘altijd en eeuwig zo blijven’, lacht Reynaerts. Serieus: “We willen niet de zoveelste feministische golf zijn. We leunen op onderzoek dat al vanaf de jaren negentig gedaan is. Maar in de musea is het niet beklijfd. Dat grote musea hiermee aan de slag gaan, betekent iets. We hebben niet de wind mee, het stormt.”

Recensie: Grootse talenten op de vierkante centimeter ★★★★ De naam Magdalena van de Passe kent bijna niemand. Toch staat die naam trots in het midden onder de prenten die ze maakte in 1625. Ze gebruikte bestaande composities van landschapsschilders als decor voor haar eigen interpretatie van scènes uit het leven van de profeet Elia. Hoewel onze 21-ste-eeuwse ogen misschien even moeten wennen aan het bekijken van de zwart-witte gravures, is snel te begrijpen waarom De Passe zo zelfverzekerd ‘Magdalena van de Pas fecit’ schreef, waarmee ze laat zien dat zij de maker is, en er terecht trots op is. Het zijn fraaie composities waarop de bomen en planten tot in de kleinste details tot leven komen. Twee jaar na haar dood werd ze nog bejubeld als een beroemde vrouw, veertig jaar later waren haar gravures de mooiste in een boek met werk van meerdere kunstenaars. Maar haar naam stond er niet bij, die was toen al vergeten. Van de Passe is nu gered van de vergetelheid in de presentatie ‘Vrouwen op papier, een project in het kader van de Vrouwen van het Rijksmuseum’. En ‘vrouw’ en ‘papier’ is inderdaad alles wat de kunst met elkaar gemeen heeft: de presentatie begint bij prenten uit de zestiende eeuw van Diana Mantuana en Barbara van den Broeck, en eindigt met foto’s gemaakt in de negentiende en begin twintigste eeuw door Julia Margaret Cameron en Augusta Curiel. Een feest Charles Kang, conservator achttiende- en negentiende-eeuwse tekeningen, is samensteller van de presentatie. Vrouwen hadden relatief vaak toegang tot papier, meer dan tot een schildersezel en verf, vertelt hij. Voor tekenen en waterverfschilderen heb je weinig nodig. En in de negentiende eeuw gebruikten vrouwen de nieuwe techniek van de fotografie om de mogelijkheden ervan te verkennen, lang voordat het erkend was als hogere kunst. Soms is er een bekende naam. Zo is er bij de achttiende-eeuwse wetenschappelijke waterverfschilderijen ook een aquarel te zien van een tulp en schelpen van Maria Sibylla Merian. Dat de andere kunstwerken, schilderijen van boeketten, vogels, een wonderschone bloem die delphinium blijkt te heten, tot nu toe vooral in het depot van het museum lagen, is even pijnlijk. Tegelijk is het een feest dat ze nu zo vanzelfsprekend tussen de vele mannen uit de vaste collectie liggen. Vooral het werk van Gesina ter Borch, dochter en zus van beroemdere kunstenaars, is spectaculair. Uit de tekeningen van klassieke onderwerpen en ludieke illustraties van bijvoorbeeld een ruziënd echtpaar en als begeleiding van een drinklied spreekt een aanstekelijk enthousiasme en groot talent. Met korte teksten op de muur, en langere toelichting in een audiotour, krijgen de prenten en tekeningen meer aandacht. Jammer dat de route tussen de kabinetten alleen digitaal te vinden is. Een papieren routekaart zou prettig zijn geweest. Of liever nog grote pijlen door het hele museum. Zodat de vrouwenkunstenaars niet alwéér in de schaduw van hun mannelijke tijdgenoten verdwijnen.

‘Vrouwen op papier’ is te zien tot en met 30 mei, in vijf kabinetten binnen de vaste collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam. In de Rijksmuseum-app is de audiotour met routebeschrijving te downloaden.

