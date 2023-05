Vrouwen staan in Nederland nauwelijks op een sokkel

De andere afgebeelde vrouwen vervulden traditionele rollen: 17 procent is geestelijke of weldoener, 12 procent verzetsvrouw of Holocaustslachtoffer, 11 procent auteur en 10 procent lokale heldin of dorpsfiguur. Daarnaast is sporadisch een feministe, kunstenaar, sporter en burgemeester op de sokkel geplaatst.

De verhouding tussen mannen- en vrouwenbeelden blijkt door de eeuwen heen nauwelijks te zijn veranderd. In de negentiende eeuw was het aandeel vrouw 17 procent, in de vorige eeuw 19 procent en in de huidige eeuw blijft Nederland tot nu toe steken op 20 procent.

Vrouwen vooral als borstbeeld of kop

Daarnaast valt hiërarchisch verschil op: terwijl burgermannen eerder herkenbaar en ten voeten uit worden verbeeld, wordt voor vrouwen sneller voor een lager gewaarde borstbeeld of kop, of voor een allegorie gekozen. Bovendien zijn mannenstandbeelden vaker dynamisch terwijl die van vrouwen eerder een passieve uitstraling hebben.

Historica Els Kloek, initiatiefnemer van het project ‘1001 vrouwen’, is niet verbaasd over de uitkomsten van de inventarisatie. “Vrouwen doen pas een eeuw of iets langer mee”. De samenleving moet, vindt Kloek, meer druk zetten om de verhouding tussen mannen- en vrouwenstandbeelden te verbeteren. “Zodra we achteroverleunen worden vrouwen als eerste weer vergeten. Het gaat om een eeuwenoude achterstelling; we hebben ook op dit gebied nog veel in te halen.”

Lees ook:

Een vrouw op een sokkel is zelden een individu

Het aantal vrouwen op sokkels blijft zeer beperkt in Nederland, blijkt uit onderzoek van journalist en historicus Lucia de Vries. ‘Vrouwen doen pas een eeuw of iets langer volop mee, daarom zijn ze in de publieke ruimte eeuwenlang vrijwel onzichtbaar gebleven.’