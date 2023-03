Vrouwelijke sportverslaggevers moet je ‘met een lantaarntje zoeken’

Op de redactie van NOS Sport werken vooral mannen. Uit een snelle inventarisatie blijkt dat er zo’n 91 mannelijke verslaggevers en commentatoren zijn en ongeveer twaalf vrouwen. Het is voor vrouwen ook een weinig aantrekkelijke omgeving om te werken, blijkt uit een artikel in de Volkskrant. Op de redactie heerst een machocultuur met grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, pesterijen en scheldpartijen tot gevolg. En de mannelijke hoofdredacteur, die bijna twintig jaar in het zadel zat, greep niet in. Foute grappen en seksistische opmerkingen hoorden er gewoon bij. Hoe kan het dat NOS Sport zo’n mannenbolwerk is?

Het gebrek aan vrouwen op de sportredactievloer beperkt zich niet tot tot NOS Sport, zegt Gerard den Elt. Volgens de de secretaris van de Nederlandse Sport Pers (NSP) moet je vrouwelijke sportjournalisten ‘met een lantaarntje zoeken’. Cijfers zijn er ook. Van alle journalisten die zich hebben geregistreerd bij de NSP zijn er 396 man en 33 vrouw. Nog geen tien procent dus. Elf van hen zijn fotografen, 19 schrijvende pers, en drie werken voor radio en televisie. “Dat is opmerkelijk, want vrouwen kijken net zo graag naar sport als mannen”, zegt Den Elt.

Het gebrek aan vrouwen is volgens de secretaris vooral een praktisch probleem. “Je werkt veel in de avonduren en in het weekend. Dat levert sociale beperkingen op en het combineert ook moeilijk met bijvoorbeeld moederschap.” Ook een praktisch probleem van werken in de avonduren zijn de verlaten parkeerplaatsen bij sportvelden. “Vrouwelijke fotografen voelen zich vaak niet prettig als ze met dure apparatuur in het donker naar hun auto moeten lopen, al zijn daar natuurlijk wel oplossingen voor te bedenken.”

Door mannen gedomineerd

Ook de machocultuur op de redactievloer kan een rol spelen, bevestigt Den Elt. “Dat is echt niet overal het geval, maar op sommige redacties moet je als vrouw wel tegen een stootje kunnen, net als bijvoorbeeld in de kroeg. Maar dat is ook zo in andere door mannen gedomineerde sectoren zoals bijvoorbeeld bij de politie.” De cultuur op sportredacties is volgens Den Elt al twintig jaar hetzelfde. “Maar de maatschappij is wel veranderd. Sommige foute grappen kunnen anno nu gewoon echt niet meer.”

Er is al jaren aandacht voor het gebrek aan vrouwen in de sportjournalistiek, zegt Den Elt. Zo organiseerde de NSP in 2018 een debat om aandacht te vragen voor vrouwen in de sportjournalistiek. “We willen echt graag dat er meer vrouwelijke verslaggevers komen. Kijk bijvoorbeeld naar de Olympische Spelen. Daar nemen de vrouwen de meeste medailles mee naar huis, maar de winnaars worden geïnterviewd door mannelijke verslaggevers. Dat moet anders. Zo zijn er bij de Zomerspelen van 2024 voor het eerst evenveel mannelijke als vrouwelijke atleten. Wij streven ernaar om ook het aantal verslaggevers richting de helft te duwen. We hebben een oproep gedaan bij de sportredacties zoveel mogelijk vrouwelijke verslaggevers naar de Spelen te sturen. Maar gezien het aantal beschikbare vrouwelijke sportjournalisten wordt dat nog een hele toer.”

Lees ook:

Zonder tegenspraak kunnen Hilversumse haantjes jarenlang hun gang gaan

Bij NOS Sport was er jarenlang sprake van grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, pesterijen en scheldpartijen. En de hoofdredactie greep niet in.