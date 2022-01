Vrouwelijke popartiesten geven glans aan Noorderslag 2022

Streamvermoeidheid heeft toegeslagen bij zowel het publiek als artiesten; deze tweede online editie van ESNS (Eurosonic Noorderslag) trok 25 procent minder digitale bezoekers dan die van vorig jaar. Normaliter vindt dit grootste popfestival van Europa live plaats in Groningen, nu namen popartiesten filmpjes op van tien tot twintig minuten.

De afsluitende zaterdag, de Noorderslag, was ook dit jaar voor Nederlandse acts. Voor talenten werkt het festival als een rite de passage, de laatste stap van semiprof naar professioneel artiest. Meer gevorderde artiesten verzekeren zich hier van hun promotie naar de A-status of presenteren een nieuwe artistieke koers. Mits ze weten te overtuigen natuurlijk. En dat is lastig, zo zonder publiek in de zaal en met matig geluid.

Ervaring met de camera helpt. Neem Bente. Met een achtergrond als actrice weet de 21-jarige zangeres hoe ze met mimiek, kleding en non-verbale communicatie de aandacht van de camera vast kan houden, waardoor haar gevoelige Nederlandstalige popliedjes nog beter binnenkomen.

Minder camerafähig maar ook overtuigend zijn Bnnyhunna (spannende jazz met experimenteel randje), Shishani & Miss Catharsis (melodieuze indiesoul met Afrikaanse invloeden) en JAEL (gepassioneerde soul à la D’Angelo, met sterke band).

Jarenlange ervaring en een uitgebreide, uitstekende liveband geven het optreden van Karsu een enorme zeggingskracht en drive mee. Beeld Ben Houdijk

Hiphop komt live voor de camera minder goed over

Opvallend is dat Nederlandstalige hiphop, de laatste jaren ontzettend populair in hitlijsten en op de streamingdiensten, uitgerekend live voor de camera minder goed overkomt. Rappers Cor en Nelcon stellen ronduit teleur. De blik blijft op de grond gericht en er ze ijsberen heen en weer terwijl ze rappen over geld, het leven op straat en geleerde levenslessen. Zap, naar het andere kanaal.

Daar zien we dat hiphop zonder publiek ook goed kan uitpakken. Een liveband helpt daar bij; het valt op hoeveel live begeleidingsbands er deze editie zijn. Zoals bij Nonchelange, rapper met vissershoedje en vlassig snorretje (de sluiting van kappers en barbiers is terug te zien bij talloze artiesten, gezien de hoeveelheid nek- en lipbeharing). Zijn hiphopliedjes in Doe Maarstijl zijn sympathiek, aanstekelijk en droogkomisch.

Ook rapper Bob uit Zuid, zoon van Nico Dijkshoorn, treedt op met liveband, heeft de tong diep in de wang en grijpt terug op de jaren tachtig. Gekleed in leren jack, spijkerbroek en gympies klinkt hij als Beastie Boys-rapper MCA anno 1986, terwijl hij rapt over karpervissen (!).

Net als het amusante popduo Kuzko heeft ook de Haagse band Goldband goed nagedacht over zijn act. Het trio oogt als figuranten uit Flodder of New Kids en vermaakt met een ingestudeerde act, lollige teksten en catchy eightiessynthpop.

Dan zijn er nog de acts die doen alsof er wel publiek in de zaal staat en alle energie er uit gooien. Floris van Luijtelaar, de expressieve zanger en gitarist van de Groningse rockact The Vices, bijvoorbeeld. Of de Rotterdamse post-punkband Tramhaus, die vanwege een coronageval niet naar Groningen kon komen en een sessie opnam in zijn oefenruimte.

Zangeres Karsu spat van het scherm

Het zevenkoppige en in glitterpak gestoken gezelschap van Son Mieux speelt alsof het voor een volle festivalweide staat in plaats van voor een lege zaal. Muzikaal zit Son Mieux ergens tussen Arcade Fire, Earth, Wind & Fire en Bruce Springsteen in. Hun optreden knalt van het podium en overtuigt volledig. Ook zangeres Karsu, landelijk bekend geworden via tv-programma De Beste Zangers, spat van het scherm. Jarenlange ervaring en een uitgebreide, uitstekende liveband geven haar optreden een enorme zeggingskracht en drive mee.

Het zijn de vrouwen die ESNS 2022 glans geven. MEAU, gestoken in pak en met band waardoor haar liedjes meer punch krijgen, maakt de verwachtingen waar en laat horen meer te zijn dan haar hit. Ook S10 glorieert. De pas 21-jarige zangeres ontwikkelt zich in razend tempo van nerveuze emorapper naar zelfverzekerde genreloze artiest die Nederland zal vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival.

Even later duikt ze op bij Froukje, prinses van de indiepop en woordvoerder van de pandemiegeneratie. Het is typerend dat Froukjes hit Ik Wil Dansen, over knaldrang, jong en vrij zijn tijdens de lockdown, al twee edities van ESNS relevant is. Vanavond begint ze haar optreden met Niets Tussen, waarvan de openingszin luidt ‘Een jaar zonder uitzicht, de deur is op slot’.

Het festival zelf neemt alvast een voorschot op de editie van volgend jaar, door de kaartverkoop open te zetten. Expliciete vermelding bij de aankondiging: een fysieke editie.

Grootste podium voor Europees poptalent Zes weken voor aanvang moest de organisatie van ESNS (voorheen Eurosonic Noorderslag) overschakelen van een fysiek festival naar een digitale editie. Een enorme operatie voor een festival met meer dan 40.000 bezoekers, 350 acts en 4000 muziekprofessionals uit heel Europa. Een jaartje overslaan was geen optie voor de organisatie. Het festival ziet zichzelf als aanjager van het ecosysteem van muzikanten, festivals, poppodia, media en muziekprofessionals en promoot Europees muziektalent tijdens het vierdaagse showcasefestival ESNS. Op het online platform kon van 19-22 januari wereldwijd worden gekeken naar drie kanalen. Nieuwe talenten uit alle hoeken van Europa presenteerden zich door middel van een vooraf gefilmde opname van een optreden. Na drie Europese dagen waren zaterdag de Nederlandse artiesten aan de beurt.