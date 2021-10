Vrouwelijk naakt heeft karakter bij kunstenaar Artemisia

Artemisia Gentileschi was een van de weinige vrouwen die in de zeventiende eeuw met haar schilderijen serieus werd genomen. In haar ogen zijn vrouwen geen willoze lichamen, maar bezielde karakters.

Haar naam is lang niet zo bekend als die van haar tijdgenoten Caravaggio, Raphaël, of Michaelangelo. Toch kon Artemisia Gentileschi (1593-na 1654) zich qua talent en ambitie prima meten met haar mannelijke collega’s. Vorig jaar was een grote tentoonstelling van haar werk te zien in Londen. Nu heeft Rijksmuseum Twenthe maar liefst twintig werken van Artemisia, zoals ze wordt genoemd. Door haar werk naast dat van mannelijke collega’s te tonen, wordt goed duidelijk hoe anders haar werk is.

Dat ‘anders’ gaat niet over haar schildertechniek, wel over wát ze schilderde. Meteen in de eerste zaal is dat vrouwelijk naakt. Twee mannen, ouderlingen, bespieden de mooie Susanna terwijl ze een bad neemt. Volgens het apocriefe bijbelverhaal zetten de ouderlingen de getrouwde vrouw voor een onmogelijke keus: of ze laat de mannen haar verkrachten en ze houden dat geheim, of haar overkomt niets, maar dan beschuldigen ze haar van overspel.

Zoals nu in Enschede te zien is, verbeelden haar mannelijke tijdgenoten Susanna als een passieve, emotieloze schoonheid. Of ze heeft nog niet door dat ze wordt bespied, en de toeschouwer gluurt lekker mee met de oude mannen, of ze kijkt net om, omdat de heren haar aanspreken. Op een prent van de kunstschilder Annibale Carracci gebeurt dat laatste op een manier alsof ze haar vragen hoe laat het is: ondanks haar naaktheid glimlacht ze schaapachtig naar haar belagers.

Artemisia schilderde de vrouw in een voelbaar terugdein­zende houding

Artemisia liet al op haar zestiende zien dat het allesbehalve aangenaam was voor Susanna: zij schilderde de vrouw in een voelbaar terugdein­zende houding, haar hoofd zo ver mogelijk van de priemende blikken weggedraaid. Het is nog steeds het vroegste schilderij dat we van haar kennen.

Artemisia Gentileschi, Susanna en de Ouderlingen, 1622. Beeld Burghley House collection

Al is deze versie niet in deze tentoonstelling te zien, de versie van tien jaar later hangt er wel, en die is mogelijk nog aandoenlijker: Susanna bloost, ze probeert haar naakte lichaam zo veel mogelijk te bedekken en kijkt wanhopig naar boven. Haar ogen zijn nat, ze lijkt haar tranen in te houden om geen zwakte te tonen.

Vrouwen die serieuze kunstambities hadden, moesten óf heel rijk zijn óf een kunstenaar in de familie hebben, schilderlessen buitenshuis van vreemde mannen was ondenkbaar. Artemisia’s vader Orazio was schilder, Artemisia kon eerder schilderen dan lezen en schrijven. Na de dood van haar moeder, op haar twaalfde, werkte ze zich snel op – al op haar zestiende maakte ze dus grote, volwassen schilderijen.

Helaas maakte een vriend van haar vader, die haar perspectief-­tekenlessen zou geven, misbruik van de situatie: Artemisia werd verkracht en pas na een lange, vernederende rechtszaak werd haar naam gezuiverd.

Het heft in eigen handen

Artemisia trouwde met een Florentijnse kunstenaar, en kreeg in korte tijd vijf kinderen, slechts een van hen, Prudentia, zou volwassen worden. Ook het thema moederschap komt zo vanuit Artemisia- perspectief aan bod in de volgende zaal. Op een schilderij van Luca Giordano geeft een Venus met vreemde proporties een cupido de borst door de melk achteloos in de mond van het kind te spuiten. Hoe anders is dat bij de Madonna met kind van Artemisia, waar moeder en kind al hun aandacht wijden aan het intieme moment. De zachte weergave van de huid doet denken aan Rubens, de subtiele handgebaren juist aan Rembrandt.

Artemisia als man verkleed. Beeld Kunstcollecties Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Qua netwerken deed Artemisia het goed, ze kreeg opdrachten van vorstenhuizen en adel, voegde zich een paar jaar bij haar vader die aan het Engelse hof in Londen werkte. Het levensverhaal valt in Enschede dankzij de expliciete nadruk op het vrouwelijke perspectief soms een beetje weg. Maar hoewel niet al haar beste werken te zien zijn, is het bewonderenswaardig dat het museum zo veel werken van deze nu zo populaire kunstenaar kan tonen.

Jaël en Sisera

Een van Artemisia’s bekendste werken hangt er trouwens wel: een schilderij van Jaël en Sisera, een van haar meest geliefde thema’s. Volgens het bijbelverhaal gaf Jaël de vijandelijke commandant Sisera eerst melk en liet zij hem slapen in haar tent, om hem vervolgens te vermoorden door een tentharing door zijn hoofd te slaan.

Hoewel mannelijke tijd­genoten graag suggereerden dat Jaël de man had verleid en dat het een wanhoopsdaad was, laat Artemisia Jaël juist heel koelbloedig haar moord begaan. Terwijl Sisera er sukkelig en als een klein kind ligt te slapen, heft ­Jaël de hamer hoog boven haar hoofd om de haring in één keer in zijn slaap te timmeren. Op de zuil op de achtergrond staat ‘Artemisia Lomi was dit aan het maken’ gebeiteld.

In plaats van haar vaders naam, gebruikte Artemisia de achternaam van haar grootmoeder. Ook met haar moest je niet spotten, zegt ze hier met een knipoog: ook zij was een vrouw die graag het heft in eigen handen hield.

Artemisia: Vrouw & macht. Tot 23 januari 2022 te zien in Rijksmuseum Twenthe in Enschede. De catalogus kost 21,95 euro. rijksmuseumtwenthe.nl

★★★★★

