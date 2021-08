‘Vrouw’ is een op biologie gebaseerde persoonsnaam. Waarom zou dat woord uit de Van Dale moeten?

Ethiek, integriteit, solidariteit, vrijheid – vaak zijn het abstracte begrippen die volgens schrijvers en twitteraars wel ‘uit Van Dale’ mogen worden gehaald. Ze maken zo’n opmerking omdat ze vinden dat het kabinet, minister Kaag of grote baas Rutte ervoor heeft gezorgd dat zo’n begrip zijn maatschappelijke betekenis kwijtgeraakt is. Daarom mag het ook wel uit het woordenboek.

Daar moest ik aan denken toen ik woensdag de vlijmscherpe tv-rubriek van Willem Pekelder las. Die eindigde met de verzuchting ‘dat het woord vrouw onder het motto van inclusiviteit uit het woordenboek is geschrapt’. Niet echt natuurlijk. Hij doelt erop dat rigide genderactivisten en hun woke volgelingen in de slaafse media het woord vrouw in de conventionele betekenis ‘volwassen mens van het vrouwelijke geslacht’ in de taboesfeer proberen te trekken.

Wie weet, maar als dat gebeurt, zal vrouw nog zeker een eeuwlang in het woordenboek staan. Al was het maar omdat woordenboeken in niet-autoritaire samenlevingen behalve de hedendaagse taal ook de centrale woordenschat uit het verleden zo neutraal mogelijk beschrijven.

Een woord van uitstekende komaf

En waarom zou de taalgemeenschap het woord vrouw ook willen uitbannen? Het is geen schimp-, scheld- of schuttingwoord. Integendeel, vrouw is een neutrale, op biologische feiten gebaseerde persoonsnaam, die ook nog eens van uitstekende komaf is.

Het woord gaat namelijk terug op het Oud-Nederlands woord frouwa (voorname dame). De oorsprong daarvan is de voor-Germaanse taalvorm fraw-jōn, de vrouwelijke tegenhanger van frawan (heer), waarop ook het Oud-Noorse woord freyja (vooraanstaande vrouw) terug te voeren is. Dat kennen we – met hoofdletter gespeld – nog als de naam van de Noordse godin van de liefde, schoonheid en vruchtbaarheid. Ons woord vrouw kon slechtere verwanten hebben.