Vrolijk steekt de TikTokster een Ozempic-spuitje in haar buik: ‘Ik ben benieuwd hoeveel ik afval’

Vanwege haar stevige wortels in het hart van de populaire cultuur, kan je aan elke foto van Kim Kardashian wel de tijdgeest aflezen. Zoals van een Instagramfoto die ze deze week plaatste, waarop ze een mini-minuscule bikini van haar eigen kledingmerk draagt. Aan de ene kant is het een foto zoals ze die al jaren deelt: van zichzelf, met een telefoon in de hand, zo bloot als de Instagramregels toelaten. Aan de andere kant zie je, als je goed kijkt, iets wat haar volgers allang zullen hebben geabsorbeerd: een minder voluptueuze Kim dan vroeger. Een vetloos lijf, dat welhaast losstaat van de twee grote borsten erop en de kenmerkende gewelfde heupen aan weerszijden. Haar lichaam is geminimaliseerd – iets wat wordt benadrukt door de ongewoon ruime kadrering van deze foto.

Helemaal nieuw is dat magere niet, het Met-gala waarvoor ze roemruchtig was afgevallen is al bijna weer een jaar geleden. Zie deze selfie als een onderstreping van de status quo, een heldere aanduiding van waar het heengaat met het mainstream lichaamsbeeld. Deze foto zegt ‘semaglutide’. Of ‘Ozempic’, of ‘Wegovy’, merknamen waaronder dit nieuwe diabetesmedicijn wordt verkocht, dat ook goed tegen overgewicht blijkt te werken. Celebrity’s hebben het middel de laatste maanden massaal omarmd, en er zodoende zoveel reclame voor gemaakt dat er in de VS een tekort ontstond voor de mensen die het echt nodig hadden.

Afvalmiddel is geen quick fix voor een paar pondjes eraf

De hype heeft inmiddels Nederland bereikt, donderdag had Nieuwsuur er een item over: “Voor iedereen die te zwaar is en wel eens een afvalpoging heeft gedaan, is er misschien goed nieuws”. Met een kanttekening wel: een hoogleraar obesitas noemt het enthousiasme van de rich and famous ‘echt heel kwalijk’, omdat het middel zo in een verkeerd daglicht komt te staan. Dit medicijn, dat het honger-verzadigingssysteem beïnvloedt en de trek in eten onderdrukt, is namelijk niet bedoeld als quick fix voor iemand die van een paar pondjes af wil.

Hoe makkelijk daar overheen wordt gestapt, toonde Nieuwsuur met een TikTok-filmpje waarin iemand vrolijk zo’n paars-blauw Ozempic-spuitje in haar buik steekt. “Nou, ik ben benieuwd hoeveel ik ben afgevallen over vier weken. Dus een korte update daarover volgt nog.” Een andere Nederlandse TikTokker zegt geen zin te hebben in het traject dat in Nederland voorafgaat aan een vergoed Ozempic-recept, en het dus op eigen kosten doet. “Ik ben er gewoon klaar voor, ik wil het gewoon nu doen.”

Een feestje voor de farmaceuten

Grappig, hoe moeilijk er werd gedaan over coronavaccinaties, en hoe klakkeloos dit spul nu wordt geïnjecteerd. Terwijl de bijwerkingen niet mals zijn: misselijkheid, diarree, kotsen en duizeligheid, of juist constipatie. En wie stopt, komt gewoon weer aan. Het middel sleutelt drastisch aan de stofwisseling, en moet daarna misschien wel levenslang worden gebruikt om op gewicht te blijven.

Zo’n lange-termijnafhankelijkheid is een feest voor de farmaceuten, en hitsige investeerders verdringen zich voor de gouden eieren van deze afslankkip. “Dit is een van de grootste kansen om een markt te creëren die ik ooit heb gezien”, zei een analist van de farmaceutische industrie tegen Nieuwsuur. Ze creëren hem samen met de sterren van het internet, die de ‘blockbuster-medicijnen’ aanprijzen aan mensen die niet ziek zijn – behalve dat ze lijden aan een cultureel opgedrongen, pathologische behoefte om dun te zijn.