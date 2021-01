Vroeger waren het volkszangers, nu rappers: waarom hiphop en voetbal hand in hand gaan

‘Ineens volgen veel Ajacieden me op Instagram’

Sarita Lorena (24)

“Ik was super verrast dat Ajax mij vroeg om een welkomstlied te schrijven voor de nieuwe Braziliaanse speler Antony. Ze hadden mijn management gevraagd omdat ik ook Braziliaans ben.” Een week later stond zangeres Sarita Lorena in de studio samen met de Braziliaanse spelers van Ajax, David Neres en Danilo, en kwam Bem-vindo Antony eruit rollen: Welkom Antony.

“Ik zie mezelf als allround-artiest, niet als rapper. Ik maak Nederlandse latin zeg ik altijd. Ik wilde met Bem-vindo Antony echt een tropische, zomerse vibe neerzetten. De warmte van Brazilië, niet alleen de liefde voor muziek, maar ook voor voetbal. Wij Brazilianen ademen voetbal.

“Met David en Danilo in de studio ontstond meteen een familiesfeer. Dat is altijd zo wanneer je in Nederland mensen van Braziliaanse komaf ontmoet. Het voelde alsof ik met mijn jongere broertjes in de studio stond. En ik was eerlijk gezegd wel verbaasd over hun rapkwaliteiten. Ik ging er niet vanuit dat ze konden rappen of muzikaal waren. Maar ze pikten het snel op, ze kregen natuurlijk wel begeleiding, het is niet hun baan, die ligt op het veld. Maar we namen het nummer best snel op. Ik was echt een beetje trots op ze.

“Het is leuk om muziek en voetbal te combineren. Sport verbindt mensen, ongeacht afkomst, achtergrond of kleur. Sport en muziek liggen ook niet ver van elkaar vandaan. Ik zie steeds meer sporters die ook muziek beginnen te maken. Als sporter luister je elke dag muziek. In de gym, tijdens trainingen. Ze kunnen niet zonder.

“De hiphop van twintig jaar geleden was underground. Er is veel veranderd. Ik wil niet zeggen dat hiphop gewoon pop is geworden, maar het is wel commerciëler geworden, mainstream. Makkelijker voor het publiek ook. En daar houd ik wel van. Lang stond de hiphop in negatief daglicht, ook dat verandert langzamerhand.

“Ik kreeg door Bem-vindo Antony ineens veel Ajacieden als volgers op Instagram. Dat was een doelgroep die mij nog totaal niet kende. Normaal luisteren vooral vrouwen naar mij. Het was vernieuwend, heel leuk. Ineens stonden ook mannelijke supporters van Ajax op mijn vizier.”