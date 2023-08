Vrije dertigers: iedereen coach, iedereen aan de botox?

Programma’s over millennials roepen een dubbel gevoel op, van ‘heb je hen weer’ tot ‘zit er niet wat in?’ Ze willen persoonlijke groei en vrijheid zonder hard te willen werken, is het beeld. Heeft de vijfdelige PowNed-documentaireserie 30 en nooit meer… (ongelukkig; lelijk; bezit; een dokter; een baas) dat bijgesteld?

Programmamaker Vera Verzijl spreekt een scala aan mensen, ook wetenschappers, maar kijkt niet echt onder de motorkap van hun wens om anders te denken over werk, schoonheid, gezondheid en vrijheid.

Donderdag ging de slotaflevering over werk. ‘Freedom rebel’ Alex (achternamen niet gegeven) zei dat we nog steeds hetzelfde denken sinds de industriële revolutie: tijd is geld, aanwezigheid is productiviteit. Terwijl die vaste werkstructuur de energie uit haar weg zoog. De oplossing van velen: dan maar zelfstandig coach worden en als digital nomad reizend werken.

Is dat nou de toekomst, iedereen coach? En wie doet dan nog het echte werk? Verzijl presenteert nauwelijks cijfers, bredere context of tegeninformatie.

Ton per maand met de juiste mindset

Wel mocht ‘manifestatie-influencer’ Dzanella in haar villa met zwembad in Thailand (vijfduizend euro huur per maand) vertellen hoe gelukkig en vrij ze is, nu ze haar intenties in het Universum volgt. Met haar online coachprogramma’s verdient ze een ton euro netto per maand in vier werkuurtjes per dag. Kwestie van de juiste mindset.

“Is je leven echt zo fijn?”, probeert Verzijl nog. Haar man vertelt hoe ze de kinderen ’s ochtends naar school brengen, een halfuurtje langs het strand wandelen en dan aan de dag beginnen. Hoe ziet die dag er uit? Wat doet haar man daar, onder de vlag van Dzanella’s mindset-coaching? Hebben die kinderen vriendjes, missen ze familie, hoe leven ze tussen de armoede van de Thai?

Nee, Dzanella lacht dat hun leven echt heerlijk is en Verzijl laat het erbij. Het verhaal van het leven naar je hand zetten is het product dat ze verkoopt, dus je weet wel dat je linea recta naar een marketingpraatje luistert.

Hetzelfde met José, directeur bij een beursgenoteerd recruitmentbureau. Ze wijst op de Amsterdamse Zuidas de werkplekken met hometrainer of loopband aan. En de groene bufferzone, yogaruimte en Toscaanse tuin om tussentijds ontspannen of informeel te werken. “Ik vind de millennial niet lastig. Die heeft iets anders nodig dan mijn generatie”, zegt ze geruststellend.

Allicht, zij wil die millennials werven en verleiden. Om daarna trots te vertellen dat zijzelf vroeger van acht uur ’s ochtends tot tien ’s avonds door knalde en een pizza at achter het bureau. “Dat is niet goed of fout, dat is anders.”

Verstikken in een overdosis vrijheid

In eerdere afleveringen zag je influencer Souf die constant aan zijn uiterlijk sleutelt (kapper, botox, kleding, vitamine-infuus) of mensen die stuk liepen op de reguliere gezondheidszorg en zelf alternatieve wegen bewandelden. Alles lijkt maakbaar.

Eigenlijk is het verdrietig. De dertigers lijken een groep die om zich heen slaat om vrijheid te krijgen, en zich soms verslikt in de overdosis ervan. Ze denken in aanleg interessant na over hoe werk, zorg en leven anders kunnen met meer autonomie en flexibiliteit, maar blijven hangen in individueel geploeter en brengen geen revolutie op gang. Een serie als deze, die alleen dat worstelen in beeld brengt, helpt daarin niet.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.