Vraagt Ralph Keuning, de man die van Museum de Fundatie een succes maakte, te veel van zijn personeel?

Als hij door de zalen van ‘zijn’ museum aan de Blijmarkt in Zwolle loopt – en dat doet hij graag om te zien hoe alles er bij hangt en hoe bezoekers reageren op een tentoonstelling – trekt hij meteen de aandacht. Je kijkt ook niet snel over hem heen, want Ralph Keuning (60) is een indrukwekkende verschijning met zijn lange gestalte, modieuze zwarte kleding en opvallend lichte lok in zijn donkere haar.

Met zijn spiedende blik lijkt niets hem te ontgaan, en dat is ook zo. Van Keuning is bekend dat hij veeleisend is en de lat hoog legt, voor zichzelf én zijn medewerkers. Tot in de details bemoeit hij zich met de dagelijkse gang van zaken. Uitgesproken opvattingen heeft hij over hoe het museum zich moet positioneren in de samenleving. Echtgenote Agnes Duijves typeerde hem vorige maand in Het Financieele Dagblad als iemand met een ‘krachtige mening’, ‘geen gemakkelijke man’.

Bezem

Die eigenschappen hebben zich wel in goud vertaald voor Museum de Fundatie, waar hij in 2007 aantrad als directeur. Daarvoor werkte hij na een studie kunstgeschiedenis achtereenvolgens in de Neue Nationalgalerie en het Prentenkabinet in Berlijn en het Kröller-Müller Museum in Otterlo. In 2004 werd hij de eerste directeur van het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad. Onder zijn voortvarende leiding ging de bezem door het wat ingedutte museum in Zwolle. Het neoclassicistische gebouw kreeg een uitbreiding op het dak in de vorm van een glinsterende wolk. Ook kwamen er laagdrempelige tentoonstellingen om de volgens Keuning vaak elitaire museumwereld op te schudden. Tentoonstellingen van onder meer Jeroen Krabbé werden grote publiekstrekkers.

Ook het Volendamse zangduo Nick (Schilder) en Simon (Keizer) mocht in 2015 zijn ‘palingsound’ presenteren bij kunstwerken die waren gebaseerd op het nieuwe album. Bezoekers kregen bij elk kunstwerk een ‘geluidsdouche’ van een song van Nick en Simon over zich heen. Keuning ziet het als een missie om ook mensen te trekken die nooit naar een museum gaan, zoals de klasgenoten van zijn kinderen die toen 15 waren. (Keuning en zijn vrouw hebben een drieling). Van nieuwkomers in het museum hoort hij vaak dat ze zich ‘dom’ voelen, omdat ze niet snappen wat ze zien.

Pretpark

Keuning kreeg met deze populaire tentoonstellingen ook hoon over zich heen: hij zou een pretpark van het museum maken. Maar die kritiek pareerde hij met gedegen exposities over de kunstenaars van de Neue Leipziger Schule, die haar wortels heeft in de voormalige DDR. Topkunstenaar Neo Rauch haalde hij naar Zwolle. Lovend waren de kunstkritieken het afgelopen jaar over de tentoonstelling over de antifascistische kunst van John Heartfield, die ageerde tegen de nazi’s. Keuning heeft een fascinatie voor deze kunst uit het interbellum; hij studeerde af op het werk van Heartfield.

De bezieling en bezetenheid waarmee Keuning van zijn museum een culturele en toeristische hotspot wist te maken, leverde hem de erepenning van de stad Zwolle op. Ook kreeg hij onlangs voor de tweede keer de Overijsselse Cultuurprijs. Over de mogelijke keerzijde van dit succes wordt donderdag meer duidelijk. Dan worden de uitkomsten van het onderzoek naar Keunings gedrag op de werkvloer bekend, inclusief eventuele vervolgstappen.

