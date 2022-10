Voorstelling geannuleerd wegens hoge kosten: ook theaters worstelen met hoge energieprijzen

Het eerste slachtoffer meldde zich dinsdag. De herneming van de musical Dagboek van een Herdershond wordt geannuleerd wegens te hoge kosten. In het voorjaar zou de musical opnieuw te zien zijn in het pop-uptheater bij het MECC Maastricht. Maar gebrek aan personeel en de extreem oplopende kosten, onder andere voor energie, hebben producenten Albert Verlinde en Servé Hermans doen besluiten om de productie te annuleren.

Die annulering is een symptoom van een breder gevoeld acuut probleem. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecteuren (VSCD) kwam dinsdag met een brandbrief over de extreem oplopende kosten voor zalen met afgelopen of binnenkort aflopende energiecontracten.

Het zijn dramatische cijfers. Zo gaat het Chassé Theater in Breda van 250.000 euro op jaarbasis naar een miljoen. Een verviervoudiging. Het concertzalencomplex TivoliVredenburg in Utrecht moest dit jaar al anderhalf miljoen euro ophoesten in plaats van de gebruikelijke 400.000 euro. Dreigt een sluiting van theaters in januari?

‘Ik sluit niet uit dat we de deuren op slot doen’

Ruud van Meijel, directeur van het Chassé Theater in Breda, kenschetst de situatie als alarmerend majeur en buiten alle orde. “Of we in januari inderdaad dicht moeten, kan ik nog niet zeggen. Wel duidelijk is dat ik het theater niet failliet kan laten gaan. De verhoging met 750.000 euro van de energiekosten kan het theater onmogelijk opvangen. Als er geen oplossing komt, dan sluit ik niet uit dat we net als de HAK-fabriek en andere bedrijven de deuren op slot doen.”

Dat is volgens Van Meijel het extreemste scenario. Het theater is met de gemeente in gesprek over andere mogelijkheden. “Ik verwacht niet dat we helemaal gecompenseerd zullen worden, dus we zullen ook zelf dingen moeten verzinnen. De energiekosten doorbelasten aan ons publiek vind ik een grote stap, mensen hebben privé ook al met zo veel kostenstijgingen te maken.

“We zouden wat kunnen besparen in de organisatie, al zitten we daar ook aan het eind van ons latijn. Het theatergebouw is al heel duurzaam, we zijn helemaal op ledverlichting overgegaan. Maar we zouden nog alerter kunnen opletten of lichten op een bepaalde plek wel aan moeten zijn.”

Tivoli doet de lichten zoveel mogelijk uit

TivoliVredenburg is van plan de lichten vaker uit te zetten. “Ons uitgangspunt was altijd dat we een baken van licht zijn in Utrecht”, zegt directeur Jeroen Bartelse. “Dat we open staan voor iedereen en zichtbaar moeten zijn. Maar deze komende winter staan onze lichten uit tenzij er een activiteit is. Ook besparen we energie door de thermostaat in het hele gebouw twee graden lager te zetten. En we verhogen sommige tarieven, al willen we betaalbaar blijven voor bezoekers met een kleine beurs.”

Genoeg is het niet. “Door zelf maatregelen te nemen, kunnen we de kosten op korte termijn met 10 tot 20 procent terugdringen. Maar nu onze kosten verdrievoudigen, hebben we echt steun van het rijk nodig. We hopen dat culturele instellingen worden meegenomen in een aankomend steunpakket voor het midden- en kleinbedrijf.”

Zonnepanelen op het monumentale Concertgebouwdak

Ook bij het Concertgebouw in Amsterdam is het alle hens aan dek, volgens zakelijk directeur Gea Zantinge. “De afgelopen jaren was onze energierekening zo’n 200.000 euro. In 2023 zal op de factuur een miljoen euro staan. We zijn aan het nadenken waar we dat geld kunnen weghalen. Niets blijft onbesproken, maar de sluiting van de deuren zou wel het allerlaatste zijn.”

Het Concertgebouw, een rijksmonument, is in gesprek met een ingenieursbureau over verdere verduurzaming. “We hebben eerder al 30 procent CO 2 -reductie gehaald dankzij een bijdrage van de Vriendenloterij. Overal in het gebouw is ledverlichting, veel is geïsoleerd en er zijn technische aanpassingen doorgevoerd. Nu praten we over zonnecollectoren op ons monumentale dak, en over warmtepompen.”

Dat zijn oplossingen voor de langere termijn. Gaat er voor bezoekers een energietoeslag komen, net als bij TivoliVredenburg? “Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar we hebben al hele hoge kaartprijzen, dus ik weet niet hoeveel rek daar nog in zit.”

