Voorbij de emoties. Of is dat nog te vroeg?

“Ik denk aan een stappenplan van minimaal vijftig jaar. Zoals we omgaan met de energietransitie, moeten we bij de volgende verkiezingen de positie van de Afro-Nederlanders aanpakken. Er is wel een partij voor dieren in Tweede Kamer, maar nul vertegenwoordiging voor ons. Dus worden er wel moties ingediend voor geiten, maar niet voor de positie van Afro-Nederlandse kinderen. Van de zotte.”

Aldus Gideon Everduim, woensdag gast bij RTL4. Beau sprak uitgebreid met Everduim en drie andere zwarte activisten over de anti-racismeprotesten. Een interessante tafel, met aan de ene kant de über-emotionele Akwasi, en aan de andere kant de zakelijke en visionaire Everduim.

En hoewel Beau juist vooral aan de emotionele kant wilde blijven – hoe ís dat nou voor jullie, vertel je anekdotes – bleven de zakdoeken droog. Vooral dankzij Gideon Everduim, die het inmiddels wel heeft gehad met al die ervaringsverhalen en wind in de zeilen voelt voor concrete veranderingen. Op zijn lijstje: bestrijd het etnisch profileren bij politie en Belastingdienst, houd in de gezondheidszorg rekening met de specifieke eigenschappen van het zwarte lichaam en completeer het geschiedenisonderwijs met ‘de verstopte waarheid’.

Om duistere redenen werd niet genoemd dat Everduim in Noord-Holland Statenlid is voor Denk, maar onmiskenbaar sprak hier een politicus. Die we vast nog veel vaker gaan zien in de talkshows.

Toch zou zonder al die ervaringsverhalen – met als startpunt het George Floyd-relaas – die gunstige wind momenteel vast minder hard blazen. Veel mensen beseffen nu pas hoe de samenleving doordrenkt is met discriminatie. Onze premier incluis, gezien zijn Piet-switch.

‘Wat spreek jij goed Nederlands’

Alle lof hierbij voor de EO die in korte tijd een ‘frontberichten’ in elkaar heeft gedraaid over de aandoening die racisme is. ‘Ook Hier’ heet het programma en misschien heeft u al verbaasd in uw tv-gids gekeken: de korte afleveringen zitten onaangekondigd voorafgaand aan ‘Nieuwsuur’ (NPO2) deze week. “Ja, dat was rammen”, vertelt de persman van de EO, “vrijdag goedgekeurd, maandag al op tv.” En Ook Hier mag nog een week door, is gisteren besloten.

Het simpele concept: gekleurde Nederlanders vertellen in Ook Hier wat ze meemaken in het dagelijks leven. Op het gemeentehuis naar het loket lopen als je naam wordt omgeroepen, en dan de beambte horen zeggen dat jij nooit mevrouw Udenhout kan zijn. Complimenten krijgen omdat je zo goed Nederlands spreekt, maar waar kom je echt vandaan? Zwanger zijn, kijken naar voetbal, oerwoudgeluiden horen en denken: hoe ga ik mijn kindje beschermen tegen die boze wereld? Zwarte ouders die hun kinderen opvoeden ‘om te overleven’. Pas op, gedraag je, doe een stapje achteruit als er iets gebeurt: uiteindelijk krijg jij de schuld.

Als wit mens word je niet opgevoed met het idee dat je bij voorbaat tien stappen achter staat, zegt iemand in Ook Hier. Goed om woensdag in het Jeugdjournaal te zien hoe leerlingen in Assen via een lesproject ervaring opdoen met discriminatie: bij een opdracht kreeg de helft van de klas de eerste paar antwoorden cadeau, de rest moest alles op eigen houtje uitzoeken.

Niet eerlijk nee, vond een Drents meisje. Weer wat geleerd, zou Anton Dingeman zeggen.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.