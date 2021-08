Voor uitstel heeft het Nederlands verrassend veel termen in huis

Dralen, talmen, treuzelen – het waren deze week veelgebruikte woorden, vooral in verband met de evacuatie van (Afghaanse) Nederlanders uit het land waarvoor we binnenkort waarschijnlijk de bijnaam Talibanistan uit de mottenballen moeten halen. Ze werden bovendien verdacht vaak aangetroffen in combinatie met namen van staatsrechtelijke instanties: een talmende minister, een kabinet dat treuzelt, een dralende overheid.

Een handeling traag uitvoeren of uitstellen uit gebrek aan daadkracht of uit pure laksheid – zo kun je globaal de betekenis van dralen, talmen en treuzelen parafraseren.

Handen in de zakken

Het Nederlands heeft opvallend veel taalvormen ter beschikking voor deze handeling of beter gezegd: deze houding van ‘komen we er vandaag niet, dan komen we er morgen wel’. Denkt u maar aan: om de hete brij draaien, iets voor zich uit schuiven, met de handen in de zakken staan, Gods water over Gods akker laten vloeien, niet vooruit te branden zijn en (uitgebreid) de tijd nemen.

Voor diezelfde handeling bestaan ook opvallend veel werkwoorden: dreutelen, druiloren, hoetelen, keutelen, lijntrekken, marren, memmen, semmelen, sloffen, sukkelen, temen, temporiseren, teuten, trentelen en tutten. En wie een dialect spreekt, kent vast nog wel andere synoniemen, zoals dauwelen, lunderen, neutelen, pezewegen en trutselen.

Jeukwoord ‘doorpakken’

Voor de tegenovergestelde handeling – ‘doortastend handelen’ oftewel ‘voortvarend te werk gaan’ – bestaan trouwens ook aardig wat uitdrukkingen: aan de slag gaan, ertegenaan gaan, de hand aan de ploeg slaan, de handen uit de mouwen steken, de schouders eronder zetten, de koe/stier bij de hoorns pakken, er geen gras over laten groeien. Werkwoorden met dezelfde strekking zijn er daarentegen nauwelijks, of het moest doorpakken zijn. Maar laat dat nou net regelmatig figureren in verkiezingen van het ergste jeukwoord.