Voor Sasja Janssen is de komma veel meer dan een leesteken

Sasja Janssen dicht vederlicht over gebeurtenissen die niet voorbijgingen.

Een komma suggereert dat iets nog niet is afgelopen. De zin niet, het verhaal niet. Dat er nog beweging is, stilstand voorlopig is uitgesteld. Virgula heet een komma in het Latijn, een woord als een meisjesnaam. Virgula heet ook de nieuwe bundel van Sasja Janssen. Daarin wordt de komma tot veel meer dan een leesteken, wordt ze aangeroepen als was ze muze, wordt ze verwenst. Is ze metgezel.

In de ruimtes tussen de komma’s, gaan de verhalen van een leven schuil. Daar huizen herinneringen die zich zelden door een punt laten begrenzen. Ook in Janssens poëzie, waarin zich nogal eens pijnlijke verhalen ontvouwen, gebeurtenissen die niet voorbijgingen. Sporen achterlieten, een mens beschadigden. Gedichten vertellen van een jeugd waarover een grauwe rookwolk hangt van verlies, misbruik, van onfrisse relaties met leraren, van stukgelopen liefdes tijdens een reis in Azië: ‘het duurt niet lang/ of ik word zwanger van een jongetje/ dat ik nooit meer zal zien, net zoals jou’. Verhalen met vaak scherpe randen, ook over diepe eenzaamheid en gedachten aan zelfmoord in een studentenkamer, maar Janssen vindt daarvoor vlinderlichte taal: ‘meestal is er verlangen­­/ om de lucht te betreden als een kamer’.

Zelden werd zinnelijker en breekbaarder verwoord wat het betekent om een borst te verliezen

Ze zet weliswaar de deuren open en geeft de wind vrij spel tussen de woorden, maar haar zinnen, waarin beelden zich met sierlijke onbevangenheid presenteren, trekken de sluier nooit helemaal op. De ritmisch kalme regels, met meestal alleen een punt aan het eind, houden een sterke suggestie. Ook als zich in het laatste deel van de bundel een volwassen leven ontvouwt, waarin de vrouwelijkheid lichamelijk beschadigd is. Zelden werd zinnelijker en breekbaarder verwoord wat het betekent om een borst te verliezen. ‘ze dobbert naast een lelie die Victoria heet, die bloeit soms wit/ en geurt naar ananas, ik vang mijn borst met een vlindernet/ zoals de lelie een klein kind met haar blad’.

Een bundel met deze titel is ook een bundel over schrijven, hoe dat verknoopt is met het leven en tegelijk het alledaagse in de weg kan zitten – ‘dat taal eenzaam maakt’. Dat de komma een ‘duivelin’ is. Maar het is diezelfde komma die van deze bundel zo aangrijpende en ragfijn geweven poëzie maakt. ‘heil mijn komma, zo slecht hebben we het niet.’

Virgula, als de uren door het plafond vallen in de late voorkamer met uitzicht op de binnentuin met honderden kniehoge planten en platte judashanden, ze jagen me angst aan als de uren door het plafond vallen en jij je verschanst onder mijn schrijftafel en de spiegel sterft in scherven op mijn houten vloer als de uren door het plafond vallen, ik jou achterlaat, door de opgejaagde grassen ga en mijn borst bespied in een olieblinkende vijver ze dobbert naast een lelie die Victoria heet, die bloeit soms wit en geurt naar ananas, ik vang mijn borst met een vlindernet zoals de lelie een klein kind met haar blad, die bloeit soms roze omringd door bomen met schriftelijke namen als zakdoekjesboom, bitternoot, godenpeer, maar ik heb nu spijt op mijn hand, waar ze verschrompelt van rog tot zwezerik dat is de kanker, vraag ik haar, mijn hart steekt en de nacht erop laat ik de uren knielen maar mijn borst is weg, misschien terug naar de plaats delict zoals jij altijd doet met mij, waar de nacht ruikt naar appelazijn waar ze de gordijnen openhouden voor een gebouw met flakkerend oog aan zijn top, waar een vrouw zonder organen schreeuwt en op het toilet houdt een man zijn hoofd vast, het jammert om een engel, en ik ben ingesloten door een gordijn alsof ik me in bed moet douchen maar de zusters rijden me een spiegel voor waarin ik mijn borst nooit meer zie en ik ziekwandel in de nacht naar de vijver waarin ik glijd maar vind steeds mijn lichaam terug op dat toilet met engelenhaar tot ik Victoria nog een paar keer vertel over haar overwinningen en nederlagen, de planten kijken me vanuit hun laagte aan, tot ik zie hoe de lelie een kind uitvouwt en weer niks gezegd wat niet gezegd kon worden zonder borst in een voorbije voorkamer zonder licht, o Virgula. Sasja Janssen

Sasja Janssen

Virgula

Querido; 64 blz. €15,99