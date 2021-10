Voor Nederlanders die wel wat aanmoediging kunnen gebruiken

Tijdens de coronacrisis voelden we ons vast allemaal weleens wat verloren. Niet gek dat er online steeds meer aandacht is voor mentaal welzijn. Soms met bijzondere uitschieters, zoals webpagina’s die vol staan met ‘affirmations’: korte, krachtige statements die je dagelijks voor jezelf kunt herhalen, om je wensen werkelijkheid te laten worden. Denk aan ‘Ik ben het waard om liefde te ontvangen’ of ‘Ik geloof in mijn dromen’.

Instagrampagina ‘Dutch Affirmations’ (@dutch_affirmations) steekt daar met vette hoofdletters de draak mee. Zijn affirmaties helpen je je te herinneren hoe het is om een ‘echte’ Nederlander te zijn. Je vindt er bijvoorbeeld een prachtig, motiverend plaatje van een zilveren Lamborghini, geparkeerd op een strand, met het bijschrift: ‘Ik zal snel reageren op datumprikkers’ (een typisch Nederland verschijnsel). Of een foto van een met vlinders versierde bus met de tekst: ‘Ik zal BEDANKT zeggen tegen de buschauffeur’.

Beeld @dutch_affirmations

Kneuterige eigenaardigheden

Dutch Affirmations gaat eigenlijk over al die vanzelfsprekende, kneuterige eigenaardigheden die we aan elkaar rijgen en ‘cultuur’ noemen. Het is knap hoe de pagina daar zo origineel iets over zegt.

Maar de pagina heeft tegelijk een boodschap. Hij gaat ook over de grimmigere dingen waarin we onszelf (tegen de klippen op) kunnen aanmoedigen. Denk aan een beeld van het Binnenhof met de tekst ‘De Nederlandse overheid zal mijn leven niet verwoesten’, en denk vervolgens aan de toeslagenaffaire. De vraag die opkomt is: welke onzichtbare eigenaardigheden willen we houden, en waar moeten we toch maar iets aan doen?

