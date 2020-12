Voor na het kerstdiner: de Kerstpubquiz van 2020

1.

Op kerstochtend van welk jaar begint Youp van ‘t Heks liedje ‘Flappie’?

2.

In de eerste ‘Home Alone’-film blijft Kevin met Kerst per ongeluk alleen thuis achter. Naar welke stad vliegt zijn familie?

3.

Hoe luiden Spanjaarden volgens traditie het nieuwe jaar in als de klok twaalf uur slaat op Oudjaarsavond? Ze eten twaalf ...

a. amandelen

b. sardines

c. oesters

d. druiven

4.

Op welke dag van de week viel Eerste Kerstdag 2019?

5.

In welke taal is ‘Buon Natale’ een kerstgroet?

6.

Hoeveel rendieren heeft de Kerstman (inclusief Rudolph)?

a. 5

b. 7

c. 9

7.

Welk sterrenbeeld heb je als je op 23 december jarig bent?

Beeld Colourbox

8.

Hoe heten de drie wijzen uit het oosten?

9.

Een van de grootste geleerden uit de geschiedenis werd geboren op Eerste Kerstdag 1642. Hieronder staat een anagram van zijn naam. Hoe heet deze Engelsman?

Eco Aanwinst

10.

Wie zingt de kersthit die hier in emoji’s wordt uitgebeeld?

11.

De Portugees Gaspar de Lemos ontdekte op Nieuwjaarsdag 1502 de ‘rivier van Januari’. Welke stad werd daar later gesticht?

12.

Waar of onwaar?

a. Ooit werden ook Derde en Vierde Kerstdag gevierd

b. De tekst van het eerste sms-bericht luidde ‘Merry Christmas’

c. De afkorting ‘Xmas’ komt van het Griekse woord voor Christus, dat begint met

de letter chi (Χ)

d. De advent begint vier zondagen voor Kerstmis

13.

Welke Europese hoofdsteden zijn hier afgebeeld in de kerstperiode?

a.

Beeld Ethan Lindsey

b.

Beeld Victoria Reay

c.

Beeld Guzmán Lozano

14.

Christmaseiland (of Kersteiland) is een eiland in de Indische Oceaan, ongeveer 350 kilometer ten zuiden van Java. Bij welk land hoort het?

15.

De communistische dictatuur van welk Europees land kwam tot een bloedig einde op Eerste Kerstdag 1989?

16.

Zet de vijf wereldsteden op volgorde van nieuwjaarsviering, te beginnen met de stad waar het als eerste 2021 wordt.

Moskou, Tokio, Jeruzalem, Perth, Bangkok

17.

Hieronder staan twee zinnen uit bekende kerstliedjes. Noem de titel van het bijbehorende lied.

a. And there won’t be snow in Africa this Christmas time

b. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren

18.

Hoe reisden Jozef en Maria volgens de Bijbel naar Bethlehem?

a. te voet

b. op een ezel

c. op een kameel

d. dat vermeldt de Bijbel niet

Beeld AFP

19.

De tweede wedstrijd van het vierschansentoernooi vindt traditioneel plaats op Nieuwjaarsdag. In welke Duitse plaats?

20.

Van een witte Kerst is sprake als er op beide kerstdagen in De Bilt een gesloten sneeuwdek is gemeten. Hoe vaak hebben we deze eeuw een witte Kerst gehad in Nederland?

a. één keer

b. twee keer

c. geen enkele keer

21.

Wat is de volgende in de reeks?

Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody, …

22.

Welk beroemd balletstuk wordt vaak rond Kerstmis opgevoerd?

23.

In de kerstreclame van Coca-Cola legt een vader een barre tocht af om een brief van zijn dochter bij de Kerstman af te leveren. Waar vindt hij het huis van de Kerstman?

a. op de Noordpool

b. in Alaska

c. in Lapland

24.

Rond Kerst en Oud en Nieuw wordt het WK darts gehouden. Hieronder ziet u een dartbord. Vier nummers zitten niet op hun gebruikelijke plaats. Welke?

Beeld Colourbox

25.

Wie is de enige vrouwelijke cabaretier die ooit solo een oudejaarsconference heeft gedaan?

26.

Wie zijn hier uitgedost met kerstmuts en mondkapje? Hint: ze wonnen dit jaar iets.

De antwoorden op de vragen vindt u hier.