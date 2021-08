Voor een Rolling Stone was Charlie Watts (1941-2021) niet echt rock-’n-roll

Sommige liefhebbers kenden Charlie Watts als een begenadigd jazzmuzikant. Maar het grootste deel van de wereld kende hem als de drummer van de Engelse rockband The Rolling Stones. Watts was het oudste, en na zanger Mick Jagger en gitarist Keith Richards, ook het langst zittende lid van de Stones. Hij kwam er begin 1963 bij, een half jaar nadat de groep voor het eerst als ‘the Rollin’ Stones’ had opgetreden met Watts’ voorganger, Tony Chapman.

Voor een Rolling Stone was Watts niet echt erg rock-’n- roll. Hij stond niet bekend om drank- of drugsgebruik en scheen nooit te zijn ingegaan op de avances van groupies die de band overal volgden. Daarvoor hield hij te veel van zijn echtgenote, Shirley Ann Sheperd, met wie hij in 1964 was getrouwd. “Ze is een ongelooflijke vrouw”, zei hij in 2012. “Het enige waarvan ik spijt heb in dit leven, is dat ik nooit genoeg thuis was.”

Alleen in de jaren tachtig raakte hij tijdens een midlifecrisis aan de heroïne. Dat werd al gauw zo’n probleem, dat zelfs Richards, notoir om zijn intensieve drugsgebruik, het te ver vond gaan. De gitarist maande Watts zichzelf bij elkaar te rapen, wat de drummer toen ook heeft gedaan.

Ronnie Wood, Keith Richards, Mick Jagger en Charlie Watts. Beeld AP

De dag dat hij Mick Jagger in het gezicht stompte

Watts was trouwens niet de enige die rond die tijd een crisis doormaakte: ook de groep als geheel hing aan een zijden draad. Tijdens een bijeenkomst in Amsterdam in 1984, bespraken de bandleden of ze niet beter konden stoppen. Jagger zou Watts toen ‘mijn drummer’ hebben genoemd, waarop Watts de zanger later diezelfde dag in zijn gezicht zou hebben gestompt.

De rest van de afgelopen zes decennia gold Watts als kalme, stabiele factor binnen de band. En ook buiten The Rolling Stones was hij gevierd als muzikant. Door de jaren heen stond hij in jazzclubs met diverse bandjes, waarmee hij bijvoorbeeld bebop-klassiekers uit de jaren veertig en vijftig speelde. In 2016 rangschikte het tijdschrift Rolling Stone hem op nummer 12 in de lijst van beste drummers aller tijden.

Begin augustus werd bekend dat Watts na een medische ingreep niet met de Stones mee kon gaan op tournee in de Verenigde Staten. “Deze ene keer zit m’n timing er wat naast”, zei de drummer. In 2004 was hij al eens behandeld wegens keelkanker. Hij overleed dinsdag, in een ziekenhuis in Londen, omringd door zijn familie.