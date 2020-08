Voor een handvol fans op een leeg Lowlandsterrein: ‘Maar dit is tenminste iets’

In het gras voor de vijver liggen vijftien kleedjes. Een opstelling met zes lampen, een drumstel, synthesizers, gitaren en microfoons verraadt dat er iets muzikaals staat te gebeuren, maar verder is het Lowlandsterrein in Biddinghuizen uitgestorven. “Normaal gesproken zouden op donderdag de eerste bezoekers al komen”, zegt Bente Bollmann van organisator Mojo. “Nu is het helemaal leeg. Dat doet pijn om te zien.”

In februari waren enkele uren na het begin van de kaartverkoop alle zestigduizend tickets uitverkocht. En zonder het virus dat roet in het eten gooide, zou nu de laatste hand worden gelegd aan de tenten, podia en kraampjes die jaarlijks naast de achtbanen van pretpark Walibi verrijzen. Links aan de overkant ‘de Alpha’, rechts de 24-uurstent ‘ArmadiLLow’ en op de plek van de kleedjes het winkelstraatje. Twee eenzame dixitoiletten en een partytent vullen nu de ruimte. De wind ruist door de bomen en het ruikt naar vers gras in plaats van naar verschaald bier en hamburgers.

Op het grindpaadje tegenover de kleedjes geeft Eefje de Visser straks voor dertig uitverkoren fans een optreden. De opnames worden dit weekend gestreamd op ‘Lowlands Free:United’. Het digitale festival is gratis via de site van 3FM te bezoeken en bevat, net als op het echte festival, cultuur in de breedste zin van het woord.

In het blokkenschema staan vier streams waaruit bezoekers kunnen kiezen. In de Alpha-stream zullen historische Lowlands-concerten te zien zijn en in de ‘Bravo’ diverse andere optredens, waaronder deze van Eefje de Visser. Het belangrijkste deel van het programma wordt het hele weekend live gemaakt vanuit de Melkweg in Amsterdam en is te zien in de Free:United-stream. Er staan onder meer yogalessen, kunstfilms, kookworkshops en paneldiscussies op het programma. Ook ArmadiLLow komt vanuit de Melkweg, met veel van de dj’s die oorspronkelijk stonden geprogrammeerd.

Meedeinende bovenlijven

Inmiddels nemen de uitverkorenen plaats op de kleedjes. Sommigen hebben zelf iets te drinken meegenomen, een bar is niet aanwezig. Niels Visser heeft een plek gewonnen via Facebook door zijn vriend Dennis Visser te taggen. “Nee, we zijn dus geen familie. Er zitten in onze Lowlandsgroep wel drie Vissers. Maar heus niet iedereen in Hoogkarspel heet Visser”, grapt hij. Via de website konden fans merchandise downloaden om dit weekend een ‘eigen Lowlandsfeestje te bouwen’. Niels laat trots zijn polsbandje zien.

Voor hen in het gras staan bakjes met nootjes, een groot pak drop en een turquoise koelbox. “Ja, met bier. Maar we hebben ook fris hoor, we zijn met de auto.” Ze zijn niet per se fan van Eefje de Visser, maar vooral van het festival zelf. Hoe vaak ze al zijn geweest kunnen ze niet zeggen, maar wel dat ze flink chagrijnig waren dat het dit jaar niet doorging, de kaartjes hadden ze al. Ze staren over het lege terrein. “Het lijkt wel kleiner zo”, zegt Dennis.

Een handjevol fans kijkt naar het optreden van Eefje de Visser op het Lowlands-terrein. Beeld ANP

Dan gaan de lichten aan en bij de invallende schemering begint de show. De Visser en haar Vlaams-Nederlandse band spelen een mengelmoes van oude hits en nieuwe nummers. De libellen dartelen op de tonen van ‘Bitterzoet’ tussen de kleedjes door. Het is de aanwezigen nadrukkelijk verboden om op te staan, dus het zijn slechts bovenlijven die meedeinen op het ritme. Tussen de nummers door klinkt applaus en soms een zacht gejoel. Echt uit je dak gaan is in deze setting absoluut onmogelijk. Toch zijn de fans achteraf tevreden. “Het was misschien niet zoals het echte festival, maar dit is tenminste iets”, zegt Lieke Westerveld uit Amersfoort.

In de oude schuur die dienstdoet als backstage zegt De Visser achteraf dat ze het leuk, maar ook spannend had gevonden. “Omdat ik niet zo vaak meer speel, lijkt het wel of het meer beladen is.” Ze mist het oude normaal zegt ze. “Het is heel anders nu het publiek niet meer dicht bij elkaar mag staan, alsof er minder connectie onderling is. Je bent niet meer onderdeel van een groter geheel. En als artiest voel je dat, het is echt een wisselwerking. Dit was misschien een intiemere ervaring. Ik merk wel dat mensen het gemist hebben. Ik zelf ook, trouwens.”

Lees ook:

We mogen weer naar het theater, maar storm loopt het niet

Theaters en concertzalen zijn weer open, maar zelfs de mondjesmaat beschikbare stoelen raken niet uitverkocht. Zijn bezoekers bang of hebben ze gewoon geen zin in een voorstelling?