Voor de verbijsterend goede Mäkelä komen we sterren tekort

Woensdagavond speelde het Concertgebouworkest een subliem concert. Zo vlak voor 2023 was het een van de beste concerten van het uitgaande jaar zo schreef Joep Stapel in NRC. En hij heeft volkomen gelijk. Het was een concert om een gouden lijstje omheen te doen, een historische avond.

Het concert zou eigenlijk gedirigeerd worden door Valeri Gergjev. Twee weken geleden nog werd de maestro bij de Russian Creative Awards in Moskou uitgeroepen tot Person of the Year. Maar hoe we dat moeten interpreteren? De westerse muziekwereld deed de Russische topdirigent in de ban toen zijn vriend Poetin Oekraïne binnenviel. Maakt hem dat tot de zieligste persoon van het jaar?

De contracten met hem waren al lang vóór de oorlog afgesloten. Bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest werd Gergjev in het voorjaar vervangen door de toen net 22-jarige Fin Tarmo Peltokoski. Die hield aan dat debuut een vierjarig contract als vaste gastdirigent in Rotterdam over. En deze week werd Peltokoski per 2024 benoemd tot chef-dirigent van het Orchestre National du Capitole de Toulouse.

Pure vreugde bij musici en dirigent

Bij het Concertgebouworkest vervingen ze Gergjev woensdag door een andere Fin, de eigen chef-dirigent in spe Klaus Mäkelä (26). Al die jonge, getalenteerde Finnen hier – het deed een collega onlangs uitroepen: ‘Fin, Finner, Finst’. En daar kun je op doorborduren met: Fraai, fraaier, fraaist. Misschien moeten we voor Mäkelä gaan werken met zes, zeven of acht sterren. Want wat moet je nou nog aan superlatieven uit de kast trekken? En het duurt nog vijf jaar vooraleer hij echt chef-dirigent wordt. Zijn de superlatieven in 2027 helemaal op?

Hij dirigeerde woensdag verbijsterend goed, liet het orkest fantastisch spelen. Je voelde de pure vreugde bij musici en dirigent over hun nog prille verbintenis. Je hoorde het vertrouwen dat de musici in hun beoogd chef hebben. Al die verraderlijke en lastige inzetten in Stravinsky’s complete balletmuziek voor L’oiseau de feu klonken hier perfect vanzelfsprekend. Alsof Mäkelä zijn musici in de repetities een dosis extra lef had aangepraat. Hoornist Laurens Woudenberg was zo’n lefgozer, en ook fagottist Bram van Sambeek (wat leuk dat hij kon invallen) maakte van zijn beroemde solo aan het eind een waar wondertje.

Een L’oiseau de feu die in vuur en vlam eindigde

Het was kortom een uitvoering die elke beschrijving, en ook elke vergelijking tartte. Riccardo Chailly, Mäkelä’s voorganger in Amsterdam, kon er ook wat van in dit werk, maar diens strakke en perfecte precisie werd hier nog overtoept met een waanzinnige waaier aan orkestkleuren. Een L’oiseau de feu die in vuur en vlam eindigde en met gejoel werd ontvangen.

Ervoor klonk de wereldpremière van Alexander Raskatovs hoboconcert Time’s River. Geschreven voor Alexei Ogrintsjoek, eerste hoboïst van het Concertgebouworkest. Raskatov kennen we hier van A Dog’s Heart, een even briljante als humoristische opera. Het zesdelige concert ademt diezelfde brille en geestigheid, en valt daardoor direct in de smaak. Raskatov doet originele dingen met de harp, een glissando-fluitje en de contrabas, en laat de hobo soms klinken als een verkouden eend. Een trio van hoge trompet, klarinet en piccolo zorgt voor het muzikale bindmiddel. En Ogrintsjoek meanderde overal virtuoos tussendoor. Een aanwinst, deze kleurrijke en verrassend veelzijdige partituur.