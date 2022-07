‘Voor Arnold Karskens is het altijd oorlog’

Een bekend beeld: Arnold Karksens staat op een kale zandvlakte met rotsen. Op de achtergrond pantserwagens en kanonnen. Een groep mannen met grote wapens, gekleed in oorlogstenue, zwaait vrolijk naar de camera. Het is 2014 en vanonder zijn zonnehoedje kijkt de oorlogsverslaggever onverschrokken in de camera. Hij is op bezoek bij de Toearegrebellen in Mali. Zijn gids adviseert hem zijn kogelvrije vest vooral aan te houden, want de bebaarde bende is nogal ‘trigger-happy’.

In de jaren tachtig en negentig kende het Nederlandse publiek Karskens vooral als een bevlogen oorlogsverslaggever. Hij reisde de wereld af en deed verslag vanuit zo’n dertig verschillende conflictgebieden, van El Salvador tot Afghanistan, van Myanmar tot Mali. Hij kreeg meerdere onderscheidingen, zoals de ereprijs Journalist voor de Vrede en de mensenrechtenonderscheiding Clara Meijer-Wichmann Penning.

Inmiddels kent Nederland Karskens vooral als de voorzitter van Ongehoord Nederland, de controversiële aspirant-omroep die drie weken geleden op de vingers werd getikt door NPO-ombudsman Margo Smit. Binnen korte tijd kwamen over de omroep meer dan 136 klachten binnen. Volgens het ombudsman-rapport schenden de makers structureel de journalistieke code en maken ze zich schuldig aan het verspreiden van desinformatie.

Ook is er te weinig onderscheid tussen feiten en meningen, schrijft de ombudsman. Zo kon Kamerlid Wybren van Haga in het programma Ongehoord Nieuws vrijwel zonder kritische tegenvragen beweren dat de wapens die Nederlands aan Oekraïne levert in werkelijkheid terechtkomen bij de Russen, en werd die claim verder als feit meegenomen in de rest van het gesprek.

Ongehoord Nederland liet weten het rapport van de ombudsman serieus te nemen en zegt te begrijpen dat ‘het voor sommigen even wennen is dat er met onze intrede andere meningen en feitelijke interpretaties te zien en horen zijn in het publieke bestel. Wij tonen en interpreteren immers de andere zijde van de nieuwsbol’. Karskens liet ook weten dat ze liever de ‘zachte interviewtechniek’ gebruiken en dat de gasten ‘wel mogen uitpraten’.

Wie is de man achter deze nieuwe aspirant-omroep, en wat verklaart zijn afkeer van de reguliere Nederlandse media?

Onafhankelijke journalist

Als oorlogsverslaggever liet Karskens zich er altijd op voorstaan dat hij ‘niet embedded’ was. Onafhankelijk dus en niet aan het handje van woordvoerders of voorlichters. Hij werkte voor media als Nieuwe Revu en The Post Online, en radio- en televisieprogramma’s van onder meer BNN, VPRO, WNL, Powned en de NOS. Regelmatig dook hij op in EenVandaag of als tafelgast bij Pauw & Witteman om te vertellen over de verwoestende effecten van de Nederlandse missie in Uruzgan: “Wij maken daar meer burgerslachtoffers dan de Taliban”.

Hij was altijd al zeer zelfverzekerd, zegt Wierd Duk. De Telegraaf-journalist had in de jaren negentig weleens contact met Karskens toen hij als correspondent in Rusland werkte. “Hij wist ook waar hij het over had. Hij was het ruwe-bolstertype met een goed doel voor ogen. Hij maakte altijd heel duidelijk onderscheid tussen goed en kwaad.”

Dat kreeg hij van zijn ouders mee die in de Tweede Wereldoorlog in het verzet zaten, vertelt Karskens in 2020 in de interviewserie Tien Geboden in Trouw. “Het was een komen en gaan van verzetsstrijders bij ons thuis. Ze rookten bolknakken, dronken brandewijn met suiker en vertelden elkaar verhalen. Ik zat daar als kind ademloos naar te luisteren, maar zodra het gesprek over een liquidatie ging, werd ik de kamer uitgestuurd. Ik ben me pas later gaan realiseren hoeveel zelfvertrouwen het me heeft gegeven om een kind van verzetshelden te zijn. Dankzij mijn opvoeding heb ik onmiddellijk in de gaten wie deugt en wie niet.”

Zo wilde Karskens graag een bijdrage leveren aan het berechten van voortvluchtige nazi’s. In 2007 richtte hij de Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden op die met name de voortvluchtige Nederlandse nazi en oorlogsmisdadiger Klaas Carel Faber achter de tralies probeerde te krijgen. Volgens critici was dat ‘rijkelijk laat, omdat veel nazi’s al waren overleden’. Ook Faber stierf in 2012 voordat hij kon worden uitgeleverd aan Nederland.

Gehoord, maar wat nu? De NPO heeft bekendgemaakt dat Ongehoord Nederland naar aanleiding van het ombudsmanrapport een financiële sanctie boven het hoofd hangt. Volgens de Mediawet mag maximaal 15 procent van het voor een omroep vastgestelde budget worden ingehouden. ON ontvangt jaarlijks 3,6 miljoen euro en de boete zou dus maximaal een half miljoen euro zijn. Het wachten is nu op een reactie van Ongehoord Nederland, die daarvoor uitstel heeft gekregen tot volgende week. Daarna maakt de NPO bekend hoe hoog het bedrag wordt.

Een brief van Jezus



Arnold Karskens werd op 19 augustus 1954 geboren in Beemster. Hij was het vijfde kind in een gezin van zes. In hetzelfde Tien Geboden-interview vertelt hij hoe hij erbij was toen op een warme zomeravond in 1961 zijn jongere zusje verdronk. “Niemand had gezegd dat ik op haar moest letten.” Zijn vader trok het meisje uit de sloot, maar het was al te laat.

Volgens Karskens hebben oorlog en geloof veel met elkaar gemeen: “Alleen op het slagveld raken hemel en hel elkaar.” Zo had hij diverse mystieke ervaringen tijdens zijn reizen. In Hebron halverwege de jaren negentig ontmoette hij naar eigen zeggen Jezus: “Lange haren, lange baard: hij voldeed precies aan het beeld dat ik tijdens mijn licht katholieke opvoeding meekreeg.” Hij stuurde Jezus het artikel toe waaraan hij werkte en kreeg zelfs een brief terug. “Heel positief, maar ik ben die brief helaas kwijtgeraakt. Doodzonde. Een brief van Jezus, wie heeft zoiets?” Eerder had hij in het voormalige Joegoslavië al een ontmoeting met de Heilige Geest. “Hij zat achter een campingtafeltje.”

Feiten en fictie

Karskens kreeg al vaker het verwijt dat hij moeite heeft met het scheiden van feiten en fictie. Sven Kockelmann confronteerde hem er ook mee in een interview voor het programma Oog in Oog uit 2012. Hij vroeg hem naar de losse eindjes in zijn verhaal dat hij oud-model Talitha van Zon uit Libië zou hebben gered van de Khaddafi’s. Zijn rol zou minder prominent zijn geweest dan hij voorspiegelde, maar volgens Karskens waren de beschuldigingen ‘allemaal onzin’. Het werd een welles-nietesgesprek tussen de twee mannen.

Uit het interview met Kockelmann blijkt ook dat Karskens zeer overtuigd is van zijn eigen kunnen: “Ik ben een held, en de beste in mijn vak”. Andere Nederlandse journalisten zitten in zijn ogen te vaak op schoot bij de politiek of het leger. Het NOS Journaal is volgens hem te ‘politiek correct’ en dat komt doordat het programma wordt gefinancierd door Den Haag. In 2016 zegt hij tegen interviewer Jan Roos daarover in het GeenStijl-programma Gesprek op niveau : “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt”. Hij schreef er ook een boek over: Journalist te koop. Daarin vraagt hij diverse journalisten of ze zijn gekocht door veiligheidsdiensten, maar geen van allen heeft er ooit mee te maken gehad.

Op zijn website The Karskens Times staat een ‘Zwartboek’ met ‘tal van onaangename voorbeelden hoe de NOS in strijd handelt met de eigen taken en missie, die zorgvuldigheid, ongebondenheid, pluriformiteit, objectiviteit en onafhankelijkheid voorschrijven’. Zo zou de NOS alleen belangstelling hebben voor geweld van witte mensen tegen zwarte mensen in de Verenigde Staten. Volgens Karskens discrimineert de nieuwsorganisatie en wordt de hele witte bevolkingsgroep weggezet als ‘de eeuwige slechterik’, en doen ze daarmee de waarheid onrecht aan.

Wraakzucht

Tot een jaar of tien geleden was Karskens vanwege zijn journalistieke achtergrond en oorlogservaringen een graag geziene gast aan de talkshowtafels. “Hij was in staat om kort en kernachtig uiteen te zetten waar het om ging”, zegt journalist Joost Niemöller. De inmiddels opgestapte mede-oprichter van Ongehoord Nederland heeft zelf ook niet veel op met de reguliere media en vertelt hoe Karskens – net als hijzelf – werd gecanceld. “Hij begon steeds vaker ruzie te maken met de andere gasten aan de talkshowtafels en duldde geen tegenspraak. ‘Jullie weten er niets van’, zei hij dan. ‘Ik ben er geweest en heb het zelf gezien’.”

Die houding brak Karskens op; hij werd steeds minder uitgenodigd door de programma’s die hem eerder op het schild hesen. Niemöller: “Hij botste steeds op een soort morele muur en werd gecanceld. Dat raakte hem echt persoonlijk omdat hij graag onderdeel was van die programma’s. Met ON wilde hij een eigen ruimte maken waar hij zijn verhaal wél kwijt kon. Ik denk dat wraakzucht een belangrijke reden is dat hij zijn eigen omroep is begonnen. En dat is nog steeds een belangrijke drijfveer.”

Altijd oorlog

Karskens ziet zichzelf nog altijd als verzetsstrijder, zegt Niemöller. “Voor Arnold is het altijd oorlog. Ik denk niet dat hij echt is geradicaliseerd, maar zonder podium raakte hij wel gefrustreerd. En inmiddels heeft hij zich eenzaam ingegraven in zijn schuttersputje.”

Niemöller was erbij toen ON ontstond in de nadagen van 2019 in café De Pont achter het Amsterdamse Centraal Station. Inmiddels is hij, net als vrijwel alle ON-oprichters, opgestapt. Meestal ging er een ruzie met Karskens aan vooraf. Als eerste sneuvelde schrijver en acteur Haye van der Heyden omdat hij in de media had gezegd dat ‘bij Ongehoord over alles kon worden gepraat, zelfs pedofilie en holocaustontkenning’. Dat schoot Karskens, als verzetskind en nazi-jager in het verkeerde keelgat en hij zette Van der Heyden eruit.

Niet lang daarna ontstond het conflict met Niemöller. Karskens wilde een rechtszaak aanspannen tegen factchecker Harry Hol die kritiek had op een filmpje van de omroep. Daarin beweerde – inmiddels ook vertrokken – ON’er van het eerste uur Ybeltje Berckmoes dat covidvaccins zijn gemaakt om de bevolking te controleren. Die rechtszaak vond Niemöller onzin en er ontstond ruzie tussen de twee oprichters. “Vrijheid van meningsuiting gaat bij mij heel ver. Dat kwartje viel laat bij Arnold, maar inmiddels kunnen we weer door één deur.”

De verschillende mensen die voor dit profiel zijn gebeld kunnen niet verklaren waarom iemand die twijfelt aan de integriteit van het publieke bestel besluit een eigen publieke omroep op te richten. Erkende omroepen moeten zich immers houden aan bestaande afspraken en de journalistieke code van de NPO. Volgens sommige ondervraagden zou het hem vooral om het geld te doen zijn; met een omroepbudget van 3,6 miljoen euro kun je immers mooie programma’s maken. Volgens Niemöller gaat het hem echter vooral om erkenning: “Zijn ego is zijn drijvende kracht, en daar is hij een heel eind mee gekomen”.

Dit profiel is gebaseerd op interviews, achtergrondgesprekken met verschillende journalisten, artikelen en uitspraken van Arnold Karskens zelf. Het artikel is aan hem voorgelegd, maar hij wilde inhoudelijk niet reageren.

