Voetbal Inside lijkt wel een triest voorbeeld van moderne slavernij

De start van de voetbalcompetitie kan aanleiding zijn voor een gezellig en ontspannen gesprek, zoals vrijdag bij ‘Jinek’. Minister Cora van Nieuwenhuizen en kamerlid Dilan Yeşilgöz zaten aan: in Den Haag beiden van team-VVD, maar langs de lijn bloedfanatiek voor Feyenoord dan wel Ajax. “Ik ben al langer lid van Feyenoord dan van de VVD”, zei Van Nieuwenhuizen, die thuis T-shirts draagt met teksten als “Football is life, the rest is mere details”.

Ajax-fan Yeşilgöz klonk zo mogelijk nog fanatieker. Ze foeterde bij een foto uit het PSV-stadion, met Mark Rutte en Klaas Dijkhoff op de tribune. “Dat is toch nergens voor nodig, zo lijkt het alsof de hele VVD voor PSV is!” De VVD-vrouwen constateerden vilein dat hun collega’s chagrijnig keken, daar bij het Eindhovense voetbal. “Daar kan je ook niet blij van worden.”

Toen Van Nieuwenhuizen minister werd kreeg ze bloemen van haar supportersvak, waarin iedereen met elkaar meeleeft. Die fans vonden het vast ook prachtig dat de minister vorig jaar tijdens de Algemene Beschouwingen werd betrapt door een fotograaf: ze volgde Glasgow Rangers-Feyenoord op haar tablet, terwijl de premier de kamer toesprak.

Onverveerde, vrije jongens

“Nee, dat was niet goed”, geeft Van Nieuwenhuizen toe, “al was het aan het eind van de vergadering.” Ze zal het niet meer doen. Een belofte die ze deze week gemakkelijk kan houden, nu rond Prinsjesdag alleen het Nederlandse AZ aantreedt in Europa.

Bij de doorstart van ‘Veronica Inside’ vrijdag klonk het allemaal een stuk minder luchtig en vrolijk. Tot voor kort was dit een recht-voor-zijn-raap voetbalprogramma van onverveerde, vrije jongens, nu een triest voorbeeld van moderne slavernij: Genee, Gijp en Derksen kunnen niet onder hun contract met John de Mol uit en gaan dus maar door met elkaar. Hoe ferm Johan Derksen aan het eind van het vorige seizoen ook brieste: “Een van ons moet weg!”

Presentator Wilfred Genee laste toen een speciale aflevering in om te bespreken of Veronica Inside zich inderdaad schuldig maakt aan racisme en homohaat, zoals critici onder leiding van Arie Boomsma beweerden. Met als directe aanleiding een zwartepietgrap van Derksen over Akwasi.

Peuren in een open zenuw

Dat Genee aan zelfreflectie wilde doen, wordt door Derksen nog steeds gezien als ‘het pleasen van de tegenpartij’, en ‘het verraden en verkrachten van het format’. De lucht zuiveren tussen de mannen lukte vrijdag niet erg: een terugblik op de kwestie voelde als peuren in een open zenuw. En Derksen doet dus alleen wat zijn club hem vraagt: braaf zijn contract uitzitten.

Zoals bij FC Barcelona de onrust van sterspeler Messi de mensen om hem heen nerveuzig zal maken, zo komt de klad er vast ook in bij Veronica Inside. Oftewel ‘Voorheen FC De Grootmuilen’. Er zullen bewust en onbewust woorden worden ingeslikt, onderwerpen worden vermeden. Vrijdag hing er al een onbestemd sfeertje in de uitzending, die grotendeels ‘gewoon’ serieus over voetbal ging. Met als cynische uitsmijter van Derksen: “O, wat heb ik er een spijt van dat ik heb willen stoppen”.

Benieuwd in welke aflevering Derksen alsnog denkt: kan mij het bommen. En zich laat gaan, uitdagend, om te zien wat Genee doet. Bookmakers kom er maar in. De wrevel over het recente verleden kleeft als een sluimerend virus aan de presentatietafel, wachtend op een mogelijkheid uit te breken.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.