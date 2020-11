Vluchtige ‘Fleets’ maakt het twittertrollen nog makkelijker

In navolging van Snapchat en Instagram heeft ook Twitter berichten die na 24 uur weer van internet verdwijnen. Die ‘Fleets’ kunnen bestaan uit tekst, beeld of video’s en zijn bedoeld om ook ‘vluchtige ideeën of emoties’ te delen, aldus de socialemediadienst. Het is de vraag of dit gaat bijdragen aan een beter twitterklimaat en waar die berichten uit bestaan: positiviteit of juist en haatberichten en porno.

Met dat laatste boekte vooral Snapchat veel succes. Die dienst bedacht de verdwijnende berichten enkele jaren terug en gebruikers deelden er aanvankelijk met name vunzige plaatjes. Instagram zag het Snapchat-succes ten koste gaan van het eigen bezoek en introduceerde Stories, dat ook direct een hit was. Inmiddels hebben vrijwel alle zichzelf respecterende socialemediasites een functie voor vluchtige berichten.

Behalve tot nu toe Twitter, dat toch al de grootste moeite heeft om de conversaties op niveau te houden. Zo hadden ze tijdens de afgelopen verkiezingen hun handen vol aan het plaatsen van waarschuwingen bij politiek geëngageerde Tweets die onwaarheden bevatten. Is de introductie van deze nieuwe functie geen koren op de molen van de fulminerende twittertrollen?

Zo gaan de nieuwe 'Fleets' eruit zien. Beeld AFP

“Ja, dat was inderdaad het eerste dat er bij mij opkwam”, zegt Alexander Pleijter, factchecker en docent aan de Universiteit van Leiden. “Ik vraag me af of je met die Fleets niet juist in de hand werkt dat mensen meer onzin gaan verkopen. Als mensen zich makkelijker kunnen uiten, werkt het ook in de hand dat ze er allerlei onzin op zetten.” Hij denkt dat deze functie is toegevoegd om meer jongeren te trekken. “Maar Twitter heeft een andere reputatie, er zitten vooral wat oudere gebruikers, journalisten en politici. Die Fleets gaan het platform echt niet sexy maken voor jonge gebruikers.”

Pleijter vraagt zich af of de dienst een lang leven beschoren is. “Er zijn nu ook al tools die tweets na een week automatisch verwijderen. En mensen maken regelmatig screenshots van controversiële berichten om ze te bewaren of te voorzien van commentaar.” Hij zou liever willen adviseren om het minder makkelijk te maken een anoniem twitteraccount te openen. “Daar zou Twitter een stuk meer van opknappen.”

