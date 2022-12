Vivienne Westwood was vooral een onorthodoxe modeontwerpster

Hoewel de Britse modeontwerpster Vivienne Westwood zich al geruime tijd uit haar succesvolle bedrijf had teruggetrokken, duiken haar typerende belijningen nog elke week op in nieuwsbrieven van de onderneming.

Onlangs betrof het een trouwjapon, ontworpen door haar steun en toeverlaat Andreas Kronthaler. ‘Met een eigentijdse kijk op het klassieke zandlopersilhouet van Marilyn Monroe, onthult een overdreven decolleté een halslijn in jarenvijftigstijl, die de buste accentueert.’ Deze couturejapon wordt op maat gemaakt en borduurt voort op Westwoods passie voor traditionele kledingstukken en historische verwijzingen.

Met strakke korsetten en Britse klassiekers, zoals paardrijkleding, tweed en ruitstoffen verwees ze graag naar de achttiende-eeuwse silhouetten uit de tijd van Marie-Antoinette en de Engelse landadel met hun jachtpartijen. Ook de victoriaanse hoepelrok werd afgestoft en de toentertijd vernieuwende coupe van een veertiende-eeuwse mannenjas verwerkte ze in eigentijdse kleding voor mannen en vrouwen.

Altijd een stevige twist

Wars van het zomaar klakkeloos imiteren van voorgangers gaf ze haar outfits altijd een stevige twist. Door het opblazen of scheeftrekken van onderdelen of door de outfit te bedelven onder draperieën, brak ze met de heersende kledingconventies. Daarover zei de ontwerpster ooit: “Ik heb een soort ingebouwde klok, die altijd reageert op alles wat orthodox is”.

Een model tijdens de London Fashion Week in 2016 toont een creatie van Vivienne Westwood. Beeld ANP / Camera Press Ltd

En onorthodoxheid kenmerkt haar gehele modecarrière. Tegen de conventies in vermaakte ze al als tiener de snit van haar schooluniform. Met enfant terrible Malcolm McLaren opende ze begin jaren zeventig in Londen een verkooppunt in fiftieskleren en knutselden ze met fietsbanden en paardenhaar experimentele kledingstukken in elkaar.

Dankzij McLarens punkband Sex Pistols nam hun bekendheid vanaf 1977 een ongekende vlucht. De bandleden droegen Westwoods rebelse kleren, die waren voorzien van scheuren, veiligheidsspelden en hitsige kreten. Met hun tegendraadse optredens, radicale teksten en eigenzinnige kleding schopten ze tegen de gevestigde orde en de oudere generatie.

Weg van de groezelige punksfeer

In de daarop volgende decennia weekte Westwood zich los van die onverholen rauwheid en groezelige punksfeer en tilde ze haar immer onconventionele outfits naar een ander niveau. Ze wist handig in te spelen op de modemarkt door meerdere lijnen in diverse prijsklassen te ontwikkelen. Daarmee maakte ze haar kleding bereikbaar voor een brede groep liefhebbers.

Vivienne Westwood Beeld ANP / Gamma Presse Images

Nog steeds is het Westwood-aanbod breed. Het loopt van eenvoudige shirts met daarop een grappige tekening van een fles met het label ‘extra virgin’, tot doodshoofd-sieraden en een knaloranje strak gesneden colbert van gerecycled materiaal. Want ook het behoud van de aarde lag deze vooraanstaande ontwerpster zeer aan het hart.

Vivienne Isabel Swire-Westwood is geboren op 8 april 1941. Ze is gestorven op 29 december 2022.

