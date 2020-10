Vijftienjarige dochter van voormalig Trump-adviseur probeert via TikTok de wereld te redden

“Waarom zijn de media zo geobsedeerd door alles wat een vijftienjarig meisje te zeggen heeft?” Claudia Conway klinkt hees en verontwaardigd, ze gaat hartstochtelijk op in haar act. “Ik ben trending op Twitter. Waarvoor? Waar-voor?”

Nou, Claudia, omdat je de dochter bent van Trump-adviseur Kellyanne Conway, en je je deze zomer publiekelijk tegen je moeder hebt gekeerd. Op Twitter en vooral op TikTok, waar ook bovenstaande tirade vandaan komt.

Claudia Conway is een van de vele tieners op TikTok. Met een goeie lik make-up en zoveel mogelijk decolleté zingt ze duetten en kopieert ze memes. Ze tuit haar lippen opdat ze voller lijken. Ze is open over haar ietwat gammele psychische gezondheid, wat haar voor haar volgers extra bewonderenswaardig maakt. En over haar politieke standpunten, die recht indruisen tegen die van haar moeder.

Haar account biedt een uniek inkijkje in een huishouden dat tot voor kort werd afgeschermd door een ondoordringbare muur van Trumpiaanse onzin. Ze spreekt zich uit voor abortus, voor homojongens, en roept haar volgers op te stemmen.

Ze maakt Trump belachelijk, evenals haar moeder. Het ontaardde in een familievete die stap voor stap te volgen was op sociale media: de pogingen van haar ouders om haar sociale media-accounts te wissen; de keer dat ze haar haar telefoon afnamen. Zodra ze die weer terug had riep ze het progressieve congreslid Alexandria Ocasio-Cortez op om haar te adopteren.

Haar moeder verfde over haar anti-Trumpkreet heen

In september was op TikTok te zien hoe ze het meisjesbehang in haar slaapkamer – geel met roze strikjes – overschilderde en de muur bekladde met de tekst ‘f*ck Trump’. Drie dagen later toonde ze dat haar moeder in het geniep over haar anti-Trumpkreet heen had geverfd.

Eind augustus kondigde Kellyanne Conway aan zich terug te trekken als adviseur van Trump, ‘om zich op haar kinderen te richten’. Ze was nog wel aanwezig op het Rose Garden-evenement van het Witte Huis, waar ze een van de tientallen aanwezigen was die besmet raakten met het coronavirus. Daar kwam de wereld achter via Claudia, die eerst TikTokte dat haar moeder ‘het hele huis rondhoestte’ vlak nadat Trump positief was getest, en vervolgens bevestigde: ‘update my mom has covid’.

Ook Claudia zelf bleek besmet. Terwijl Trump probeerde te doen alsof het meeviel, TikTokte zij filmpjes van haar zieke hoofd, en dat van haar moeder.

Dit sterke staaltje dochterlijke ongehoorzaamheid maakte dat de media een beetje verliefd werden op Claudia. Ze wordt zelfs beschreven als de klokkenluider in de Trump-cirkel.

En dan vond het ook nog allemaal plaats op TikTok, waar tieners al eerder een paar rake steken in de buik van het huidige presidentschap wisten te geven. Het sociale medium symboliseert de weerstand van de jongere generaties tegen de status-quo, de weldenkende jongere die de idiote grotemensenwereld durft uit te dagen, het David-en-Goliath van 2020.

Maar het zegt ook weinig moois over de staat van de wereld, als we in een niet zo stabiele vijftienjarige onze redder proberen te zien.

Swipen & klikken - Kelli van der Waals bespreekt opvallende trends en discussies in online media. Eerdere columns vind je hier.